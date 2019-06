Hradecká městská rada přijala návrh na náměstí Václava Havla

Název náměstí Václava Havla by měla nést piazzetta v univerzitním kampusu Na Soutoku. Definitivní slovo bude mít městské zastupitelstvo, které by se mělo návrhem zabývat 25. června. „Návrh byl přijat bez diskuse,“ řekla ČTK Šmídová.

Pokud návrh zastupitelstvem projde, slavnostní odhalení náměstí Václava Havla by mělo být 16. listopadu, tedy den před 30. výročím sametové revoluce. Bude tam cedule s novým názvem náměstí. „Máme z toho velikou radost, nicméně opravdový boj přijde příští týden, kdy to bude schvalovat zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že je tu zkušenost z roku 2012, kdy to neprošlo, tak je dost možné, že to pro někoho může být opět kontroverzní, ač to nepředpokládáme,“ řekl ČTK mluvčí univerzity Jakub Novák.

Na otázku ČTK, proč by mělo být Havlovo náměstí zrovna v areálu univerzity, odpověděl: „Je to právě vzhledem k jeho sounáležitosti se studentským hnutím v roce 1989 a že akcelerátorem událostí byli právě studenti. Myslíme si, že místo, kde se studenti scházejí, je pro to jako dělané,“ dodal Novák.

Hradec Králové dosud nemá žádné veřejné prostranství pojmenované po prezidentu Havlovi. Vedení města chtělo v minulosti pojmenovat po Václavu Havlovi náměstí Svobody v centru města, zastupitelé však návrh v červnu 2012 neschválili. Jen před městskou knihovnou je od října 2014 takzvaná Havlova lavička, kterou navrhl architekt a Havlův přítel Bořek Šípek. Má podobu dvou židlí, které spojuje stolek, jehož středem prorůstá strom. Lavička sloužící k setkávání a dialogu lidí existuje v řadě měst v ČR a také například ve Washingtonu, Dublinu či v Barceloně.

Bývalý prezident a dramatik Václav Havel zemřel na své chalupě na Hrádečku nedaleko Trutnova v prosinci 2011 ve věku 75 let.

autor: mp