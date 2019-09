Hřib: Postoj a požadavky Prahy kvůli vládní čtvrti se nemění

Podle primátora město nadále požaduje peníze, aby mohlo dostavět silniční okruh a trasu metra D. „Dále požadujeme, aby stát v lokalitě Letňan zajistil výstavbu a vybavení nové nemocnice. To je investice v hodnotě 8,5 miliardy korun, která by měla proběhnout v režii státu,“ řekl Hřib.

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10 000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C.

Podle Hřiba je ale podmínkou výstavby dokončení Pražského okruhu, neboť výstavba přivede do Letňan další dopravu. „Ta lokalita má už teď dopravní problémy, které vyplývají z toho, že stát dosud nebyl schopen okruh v této části vystavět,“ řekl.

Babiš dnes řekl, že by bylo lepší v Letňanech postavit traumacentrum, nikoliv nemocnici, kterou požaduje Praha. „Jako absolvent lékařské fakulty musím konstatovat, že představa pana premiéra, že nemocnici nahradí nějakým traumacentrem, tak to je představa mimořádně naivní a já mu to velice rád vysvětlím,“ řekl Hřib.

Primátor zpochybnil rovněž Babišův návrh, aby Pražský okruh byl vystavěn systémem PPP, tedy společně se soukromým investorem. „Zadali jsme analýzu PPP projektů, o které se český stát pokusil. Z toho vyplývá, že zatím žádný PPP projekt tady úspěšně nedoběhl, v oblasti dopravní infrastruktury,“ řekl Hřib. Premiér by se podle něj měl zaměřit spíš na to, že Česká republika není místem vstřícným byznysu.

Hřib rovněž řekl, že naopak stát by měl přehodnotit svůj postoj k Praze. „Praha nedostala už svůj vlastní operační program pro evropské fondy, to je první záležitost, kdy stát nevyšel Praze vstříc. Další záležitostí je to, že Praha nedostala od státu peníze na sociální práci, tak jak je dostávala v minulých letech. To je věc, kterou musíme sanovat z pražského rozpočtu. Podobná situace je ve školství, kde stát selhává ve svém plánu zaplatit pořádně učitele. A to je opět záležitost, kterou musíme z rozpočtu sanovat,“ řekl Hřib.

S Babišem bude primátor nadále jednat. Jedním z témat je podle něj množství prázdných budov v Praze, které patří státu. Hovořit se má také o sjednocení vlastnictví pozemků na Bulovce.

autor: nab