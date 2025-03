Hřib se snaží lákat voliče přes kopance do Trumpa a zbrojení

Na podzim proběhnou v Česku parlamentní volby a Piráti si jako jedno z klíčových témat patrně vybrali masivní zbrojení. Byla k tomu spuštěna iniciativa „Evropa v plné síle“, kde mají pirátští podporovatelé podepsat petici za vytvoření evropské obranné aliance.

„Přátelé, doba se změnila a já vás teď chci o něco požádat. Trumpovi už nemůžeme věřit, že ochrání Evropu před Putinem. Proto je čas udělat tři věci. Musíme žít v silné a nezávislé Evropě, která nebude vydíraná Putinovými lokaji orbánovského střihu,“ říká v klipu na síti X šéf Pirátů Zdeněk Hřib, že Piráti požadují, aby vláda České republiky spolupracovala s partnery na budování evropské obranné aliance nezávislé na Spojených státech amerických a odolné proti maďarskému vetování.

Česká vláda podle Pirátů musí ve spolupráci s odborníky připravit jasný plán investic do obrany, aby se nemusela do budoucna zavádět povinná vojna. „Je třeba navýšit a urychlit české investice do obrany. Zároveň vláda musí spolu s odborníky připravit jasný plán na rozumné využití těchto investic. Požadujeme plán modernizace a posílení armády, investic do obranných technologií a zpravodajských služeb, posílení aktivních záloh a civilní obrany,“ píše se na stránkách pirátské petice.

Na masivní obranné investice si chtějí Piráti půjčit, změnit by se kvůli tomu měl princip dluhové brzdy, protože výdaje na obranu podle nich nemají být na úkor ostatních potřebných výdajů.

„A musíme přijmout po vzoru Německa novelu dluhové brzdy, tak abychom mohli investovat do obrany bez škrtů v oblasti zdravotnictví, školství, infrastruktury nebo podpory rodin. Čas konat je právě teď, řekněme ne Trumpovi,“ pokračuje Hřib.

Piráti po vládě bezodkladně požadují konkrétní a důvěryhodný plán pro silnou Evropu a bezpečné Česko. „Chceme bezpečné Česko v silné Evropě. Pokud s tímhle souhlasíte, podepište naši petici, potřebujeme každého z vás,“ vyzývá Hřib.

Čas konat je právě teď. Řekněme NE Trumpovi!

