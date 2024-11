Hřib střídá Bartoše v čele Pirátů. A hned vytáhl plán

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 10340 lidí



„Děkuji Ivanu Bartošovi za jeho práci ve vedení strany, které se věnoval celou řadu let. Díky jeho nasazení mají piráti a pirátky reálné zkušenosti z vlády, z krajů, z českých měst i obcí. Teď máme před sebou další velký úkol, a já k tomu přistupuji s maximální pokorou,” řekl Hřib po svém zvolení.



Zmínil, že by se chtěl zaměřit na ekonomické otázky. „Piráti ukázali, že chtějí jít cestou jasného středu. Otevřeme se našim voličům a dáme jim jasně najevo, že za nimi stojíme. Upřeme maximální pozornost na jejich každodenní problémy. Od kvality vzdělávání, po nesmyslnou byrokracii a zadřenou ekonomiku. Dodáme jim sebejistý ekonomický program. Aby oni, ani jejich děti, nemuseli žít na dluh. Ekonomika by měla být férová. Taková, ve které platí smysluplná pravidla pro všechny, bez zbytečné byrokracie a nesmyslných regulací. Není čas přešlapovat na místě. Jdeme na to!” zvolal Hřib.

Dosavadní předseda České pirátské strany Ivan Bartoš Hřibovi gratuloval ke zvolení a slíbil, že piráti budou bojovat za to, „aby se lidem v Česku žilo dobře“.

„Stranu jsem vedl, s menší přestávkou, skoro 15 let. A stejně jako to je i v životě, i Piráti za tu dobu vyrostli. Z party mladých nadšenců, kteří měli spoustu nápadů, vizí a elánu, se stali nadšenci o něco starší, zkušenější. Uspěli jsme v jedněch volbách, v druhých… postupně jsme se dostali do Sněmovny, Senátu, europarlamentu, krajů, obcí a měst, a v Praze jsme měli v minulém volebním období primátora – právě Zdeňka, který je nově náš předseda. Ani tváří v tvář těžkostem jsme neuhnuli z našeho kurzu. Vždycky jsme bojovali, bojujeme a bojovat budeme za to, aby se lidem v Česku žilo dobře. Abychom tu měli svobodnou, otevřenou a tolerantní společnost bez předsudků, aby systém fungoval spravedlivě pro všechny a aby i všichni měli stejná práva. A jsem hrdý na všechny pirátky a piráty, kteří k tomu svou prací pomohli a pomáhají,“ řekl Bartoš přítomným.



„Věřím, že nové předsednictvo v čele se Zdeňkem Hřibem utvoří silný tým, který úspěšně zvládne všechny nadcházející výzvy, včetně sněmovních voleb v příštím roce. A vůbec nepochybuju o tom, že se jim společnými silami povede dál držet pirátský kurz. Chytit takříkajíc ten správný, svěží, vítr do plachet. A dokázat lidem, že česká politika Piráty pořád potřebuje!“ doplnil Bartoš, jenž v září spolu se čtyřmi místopředsedkyněmi na stranické funkce rezignoval po tlaku spolustraníků kvůli neúspěchu Pirátů v regionálních volbách.

Piráti, kteří po odvolání Bartoše z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení odešli do opozice, se dnes kromě svého předsedy chystají zvolit také nové místopředsedy.