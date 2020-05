Hřib, ten dva roky demonstroval. Ale nic pro to neudělal. Boss pražské ODS odkrývá pěkně uleželý problém

reklama

Portlík na úvod rozhovoru pro XTV pochválil vládu Andreje Babiše i pražské vedení primátora Hřiba. „Vláda do té koronavirové krize vstoupila na počátku velmi dobře, s výjimkou těch centrálních opatření na nákup ochranných prostředků nebo těch laboratoří, kdy mohli testovat jen vyvolení. Ale celkově to zvládli,“ míní Portlík.

Stejně tak na počátku podle něj dobře reagovalo vedení Prahy, kdy ještě před vládním nařízením primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval k nošení roušek na veřejnosti. „Mám ale pocit, že od té doby se nic nezměnilo, chybí mi přemýšlení, co bude dál. Jak nastimulovat poptávku, jak se jako město, potažmo stát má podílet na tom, aby ten trh znovu začal fungovat. Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 4513 lidí

Chybí mi inovativní myšlenky, jako je zřízení testovacích stanů, které jsem prosadil na Praze 9 již v dubnu a díky kterým by se ta opatření mohla rychleji rozvolnit. Stát s takovými stánky počítá při možné druhé vlně, ale vadí mi, že s tím nepřišel stát, potažmo Praha samy od sebe. Protože ta opatření kvůli tomu trvala příliš dlouho a ekonomika kvůli tomu bude trpět,“ má jasno Portlík.

Velkou kritiku podle něj zasluhuje uzavření Smetanova nábřeží u kavárny Slavia, kde vyrostla dlouhá zahrádka pro hosty kavárny. „Vedení Prahy to ani nediskutovalo s Prahou 1 a rozhodli o této uzavírce. My všichni chceme, aby v centru bylo méně aut a všechno bylo pohodovější a souhlasím, že je potřeba pomáhat živnostníkům, ale kdo viděl velikost té zahrádky, tak si určitě může udělat vlastní názor,“ nešetřil kritikou Portlík, s tím, že primátor Hřib ani nemá žádnou koncepci, co se Smetanovým nábřežím bude dál. „Neviděli jsme žádnou vizualizaci, ale byli jen konfrontováni s uzavírkou,“ dodal.

Praha má podle Portlíka velký problém s výstavbou nových bytů, i když panuje obecná shoda, že jsou potřeba. „Problém je v komplikovanosti celého toho stavebního procesu, v počtu účastníků a ve lhůtách, ve kterých se mohou vyjadřovat. Každé stavební povolení prochází nějakým kolečkem, což je tak komplikovaný proces, že nejsou výjimkou ani případy, kdy to trvá sedm a více let,“ vysvětluje a dodává, že teď po koronavirové krizi to nejspíše bude ještě horší.

Velká otázka pro mnoho Pražanů je systém pronajímání bytů turistům v ubytovacích službách jako AirBnb. „Vlastnické právo je absolutní, ale také zavazující. Ať si každý pronajímá byt, na to má právo, ale zaprvé by to podle mě mělo podléhat zdanění, což se bohužel často nedělo, a zadruhé pronájem takového bytu by měl proběhnout po dohodě s ostatními majiteli nebo s družstvem, aby to mělo nějaký právní rámec,“ říká.

„Pan Hřib za ty dva roky jen demonstroval, jak to vyřeší, ale zatím nic neudělal. My musíme hlídat, kdo a komu ty byty pronajímá, zatímco teď to toho dost probíhá nelegálně. Je to důležité i z hlediska bezpečnosti státu a ochrany zdraví,“ dodal Portlík, že např. v době epidemie je nutné znát všechny ubytované, jako to mají hotely.

Ztráty kvůli koronavirové krizi budou podle Portlíka pro Prahu enormní. „Praha je postavená na systému služeb, a teď je každý měsíc ve ztrátě skoro 20 miliard korun. Pokud v tuhle chvíli Praze výrazněji nepomůže stát, což se zatím neděje, pokud dál budou střety mezi primátorem Hřibem a premiérem Babišem, tak je ohrožena nejen ekonomika Prahy, ale i celé české hospodářství,“ apeloval Portlík s tím, že Praha tvoří čtvrtinu HDP České republiky.

Portlík si myslí, že Hřibovi se nedaří Prahu dobře řídit. „Podle mě se jen prohlubují ty problémy, které byly, a dále se prohlubovat budou. Piráti jsou vlastně socialisti, zejména proto, že si myslí, že umí něco řešit lépe než tržní podmínky,“ pronesl Portlík v souvislosti s plánovanou investicí stovek milionů do pražských zastávek. „Já jsem navrhoval, aby se to vysoutěžilo v rámci firem, které tomu rozumějí, ale město dospělo k názoru, že tomu rozumí lépe a postaví si to po svém,“ dodal.

