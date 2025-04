Hrozivá slova Němky o dění v zemi: Umlčování kritiků, výpovědi z práce

O německé politice a strachu z ní přišla do Nadačního fondu Svědomí národa promluvit Friderike Komárek, která přesídlila z Německa do České republiky a nemůže si své rozhodnutí vynachválit.

Jaké to bylo, přestěhovat se do Česka? „Já musím říct, že jsem opravdu spokojená. Tady jsem dokonce tak ráda, že jsem před dvěma lety získala české občanství,“ začíná Komárek. „Bydlíme v malé vesnici u Prahy a byla jsem tady přijata velmi dobře. Jako cizinka jsem tu dokonce mohla volit v komunálních volbách a sousedé mi na uvítanou přinesli koláč.“

Co se paní Komárek v České republice nejvíc líbí? „Na začátku jsem brala učení němčiny jako stavění mostů – chtěla jsem bořit předsudky, že Němci jsou příliš strojení a nemají humor,“ směje se. „Pak jsem ale poznala kreativní, vtipné lidi, kteří umějí krásně vyprávět. A ještě víc mě překvapila větší tolerance – třeba k pravidlům. V Německu by vás za přecházení na červenou okamžitě někdo pokáral, tady lidi spíš řeknou: děti, dejte pozor, ať vás nic nesrazí. To se mi líbí.“

Příkladem českého přístupu k životu je pro ni i nedávná situace: „Měla jsem berle a sousedka mě litovala. Pak přišel její manžel a povídá: Teď už víš, proč muslimové mají víc žen! V Německu by to bylo tabu, ale tady se tomu všichni zasmáli. To miluju.“

Varuje před rétorikou německých politiků: „Minulý týden šéf SPD Lars Klingbeil znovu prohlásil, že Německo musí mít vedoucí roli v evropském zbrojení. Když slyším slova vedoucí role, připomíná mi to Hitlerovo Führung (vedení). To mě znervózňuje.“

Popsala také, jak dopadly německé volby. „Nejsilnější je CDU s 28 %, druhá je AfD s 20 %, SPD má 16 % a Zelení 11 %,“ vyjmenovává. „Ale 14 % hlasů propadlo kvůli pětiprocentní klauzuli. To není demokratické – ti lidé nemají zastoupení.“

Horší ale bylo, co se stalo po volbách: „CDU před volbami slibovala, že nepodpoří další dluhy ani migraci. Pak ale změnili názor a starý Bundestag, který už neměl mandát, narychlo změnil ústavu, aby zrušil dluhovou brzdu. Teď můžou utratit dalších 500 miliard eur. To je podvod na voličích.“

Jak se žije Němcům, kteří nesouhlasí s vládní politikou? „Jsou to lidé, kteří věří, že existují jen dvě pohlaví nebo kritizují migraci. Nejsou to rasisté, jen se bojí o svou zemi,“ vysvětluje. „Problém je, že je systém nálepkuje jako extremisty. Když někdo řekne, že klimatická změna není jen vinou lidí, je to už protiústavní – protože ochrana klimatu je teď v ústavě,“ popsala paní Komárek německou mentalitu i politickou korektnost.

Podle Komárek Německo potlačuje demokracii. „Ano, stát financuje projekty jako Žít demokracií, které mají chránit demokracii tím, že umlčují kritiky. Lidé přicházejí o práci – třeba právnička Milana Schwaiger byla vyhozena z ministerstva za účast na protipalestinské demonstraci.“

Během covidu sbírala paní Komárek případy totalitních praktik. „Totalita se nainstalovala, protože lidé dobrovolně přijali omezení. Kdo nesouhlasil, byl označen za covid idiota,“ říká. „Dnes už jsou i politické procesy – třeba Michael Ballweg, organizátor protilockdownových demonstrací, byl ve vazbě devět měsíců, ačkoli ho soudci chtěli osvobodit. Státní zástupce trvá na dalším stíhání.“

Dalším příkladem je toxikolog Sucharit Bhakdi: „Jen za to, že řekl, že covid je jako chřipka, mu zablokovali účty, sebrali byty a on musel utéct do Švýcarska. To už je opravdu nebezpečné.“

I když Friderike Komárek považuje Česko za svůj domov, vývoj v Německu ji trápí: „Bojím se, kam to spěje. Když vláda označí každého kritika za nepřítele demokracie, je to cesta k nesvobodě.“ Její varování zní jasně: totalita nepřichází s řevem, ale s tichým souhlasem většiny.

