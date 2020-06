Hrozivé svědectví o hnutí ANO: „Brněnský gestapo. Šlapky. Prachy. Používali i bezdomovce, kteří chodili s*át před byt nepohodlných.“

reklama

Anketa Měl by být odvolán radní ČT Zdeněk Šarapatka? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 3782 lidí

Za příklad dal muže, jehož jméno už z politických kruhů prakticky vymizelo. Jedná se o někdejšího radního Brna Tomáše Kratochvíla (ANO). „To byl rovnej chlap, ale přestal poslouchat Vokřála, Mrázka a spol. Takže se na něm začalo takzvaně pracovat. Hlavně se pomlouval na centrále ANO,“ uvedl náš dobře informovaný zdroj.

Vyvrcholení tlaku na zmíněného exradního nastalo v listopadu 2015 jeho vyloučením.

„Na základě doporučení krajské organizace i pana primátora jsme dospěli k názoru, že pan Kratochvíl poškozuje naše hnutí, že působí proti zájmům našeho hnutí, že se chová nestandardně, a na základě těchto poznatků jsme ho z hnutí vyloučili,“ řekl tehdy Andrej Babiš. ANO už předtím vyzvalo Kratochvíla, aby odstoupil z funkce radního. On to neudělal ani na výzvu primátora Brna Petra Vokřála.

Ing. Petr Vokřál



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nechtěl ustoupit, to je jasné, že nerezignoval. Už tehdy to tam ovládal Mrázek se všemi metodami, jaké k tomu patří,“ zmínil dále náš zdroj. I zde je potřeba vyřčené tvrzení rozvést. „Tak když přišla řeč na takzvaně politické podsvětí, slyšel jsem i historky o tom, že se používali bezdomovci, aby chodili srát před domy nebo firmy lidí, kteří byli nepohodlní, prostě obří nátlak,“ přiblížil. „A na druhé straně se užívaly velké mapy, rozkreslené firmy, kdo a kam půjde sedět, kdo a jak bude koho ovládat, to je legendární, že s těmito věcmi chodil jistý mladík, jehož nebudu jmenovat, který si volal adepty a zpovídal je, fakt nechápu, co dělala místní prokuratura a policajti,“ dodal s podivem. „Stačilo, aby vyzpovídali pár šlapek a měli by to ložené,“ vysvětlil.

Psali jsme: Brněnský zastupitel Kratochvíl byl vyloučen z hnutí ANO

Nyní zpomalme.

Ačkoli se o současné brněnské primátorce Vaňkové z ODS hovoří jako o postavičce exministra spravedlnosti Blažka, její aktivity budou stát za samostatný text. ParlamentníListy.cz totiž mnohem více než tato osoba zajímala postava Richarda Mrázka, bývalého brněnského náměstka. On byl mužem, o kterém většina podnikatelů hovořila v souvislosti s obchody a velmi podivnými praktikami. Naše redakce se sice Mrázka v uplynulých letech snažila mnohokrát kontaktovat, leč marně. Ani jednou neodpověděl.

„S tím má problém hodně lidí. Vokřál je tak namyšlený, že neodpovídal často ani premiérovi na zprávy, protože si myslel, že může vše, teďka se snaží kopat a domlouvat si schůzky po republice, kde by mu někdo mohl pomoct, ale to se nestane,“ upozornil zdroj z vedení ANO.

Psali jsme: „Tajný schůzky na Praze 2 a největší kmotr ANO, kterýho zajímají jediný…“ To prý je pravý důvod brněnského „megapodrazu“. Pouze na PL

Zpět k Mrázkovi. V roce 2018 naše redakce k tomuto pozoruhodnému člověku, jehož podle všech svědectví zajímaly především peníze, uvedla následující svědectví.

Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 8666 lidí

Dodejme, že Richard Mrázek měl jako náměstek v působnosti oblast technickou, majetkovou a dopravy, tedy nejzásadnější a nejlukrativnější gesce v městě a přilehlém okolí.

Mrázkovo jméno zaznívá také v policejní kauze Stoka, v níž kriminalisté objasňují nelegální zakázky, které zadával bývalý místostarosta Brna-střed a bývalý člen hnutí Jiří Švachula.

„Na to, že se s Vokřálem i Švachulou Mrázek pravidelně schází a spolu ovládají podivnými praktikami město, upozorňovala už loni v létě Mrázkova exmanželka Petra Mrázek Johnová. Nedávno také vyšlo najevo, že Mrázek se Švachulou si užívali předražené exotické dovolené,“ uvedla v té souvislosti MfD.

Psali jsme: Bílá košile, holá hlava. Na jednání obrovským Mercedesem s obřími koly… Z pavučiny Jaroslava Faltýnka trháme první lepkavé vlákno

Richard Mrázek před několika desítkami hodin rezignoval z hnutí ANO.

A dál? „Nic. Brno do republikového dění mnoho nezasáhne, alespoň si to myslím. Stane se maximálně to, že povýší Šimek, protože poslouchá Malou a ta dál bude pobíhat po kraji a snažit se domluvit, co se kde má udělat, víte co…,“ uzavřel bez bližšího upřesnění tento vysoce postavený politik ANO.

Psali jsme: Milion chvilek se zaměřil na Faltýnkova syna. Úplatky? je to vážné Aktuálně.cz rozkrývá „Faltýnkovu partu“ z brněnského ANO „Mladý efko. Tys okradl Faltýnky, dals jim třicet procent místo padesáti.“ Syn Babišovy pravé ruky lítá v pořádném korupčním průšvihu Krajský soud se bude zabývat stížností Švachuly na trvání vazby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.