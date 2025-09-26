Hrušínský varuje: Okamura, Babiš, Konečná? Nacisti, stbáci, komunisti

Spor s Motoristy sobě
Hrušínský se v úvodu rozhovoru ostře vymezil proti Motoristům sobě, kteří jej kritizovali na sociálních sítích. „Motoristé jsou podle mě takové obskurní figurky, které mají sloužit k návratu Václava Klause k malé části moci a doufám, že se jim to nepodaří. Lidi jako Zahradil a Šťastný, to je to nejhorší z Klausovy ODS, a chtějí asi znovu rozjet 90. léta,“ uvedl herec.
Kvůli tvrzení Motoristů, že jeho divadlo čerpalo desítky milionů v dotacích, poslal předžalobní výzvu. „Poslal jsem jim předžalobní výzvu, jeden ten dopis pro paní Sedláčkovou se mi vrátil zpátky, protože na té adrese, co měla uvedenou na předvolebních stránkách, tak tam ji nikdo neznal, takže pošta to vrátila jako adresát neznámý. Já se o to dál nezajímal.“
Podle něj šlo o lež, která měla vyvolat závist či nenávist. „Ale je to hloupé, když o vás někdo lže a to tak, že to může vyvolat buď závist nebo až nenávist. Já jsem dostal několik nenávistných mailů, ale strhla se i lavina podpory a radosti z toho, že těmhle lidem někdo oponuje.“
Dodal, že dotace jeho divadlo čerpalo ještě v době, kdy byl u moci Andrej Babiš a Miloš Zeman. „Oni vlastně tím lhaním o mě kritizovali státní financování kultury a divadla obecně. V mém případě to financování navíc vychází na dobu Andreje Babiše a Miloše Zemana, protože od roku 2021 já o granty nežádám. Takže o to bylo to jejich nařčení absurdnější.“
Hrušínský kritizoval také roli některých médií, která považuje za proruská. „Oni se do mě na Parlamentních listech hned pustili a další tyto proruské plátky, kterých je tady čím dál víc a nikdo je nebrzdí a nekontroluje. Teď ještě Vondráček z ANO prohlásil, že po volbách odblokují v rámci svobody slova ruskou televizi. To mi přijde k smíchu, že si prý lidé zaslouží více informací z ruské televize.“
Klaus, euro a ekonomické dopady
Herec přijetí eura podporuje i z praktických důvodů. „Mě to vekslování stojí strašně moc peněz, protože platím ty autorský práva do zahraničí a v podnikání mě to negativně ovlivňuje. My platíme za autorská práva do zahraničí až 2 miliony korun a my to posíláme v korunách a pak to banky převádí na eura nebo libry a to mě rozčiluje. Jsme jedni z posledních, kdo to euro nemají, i na tom Slovensku mají, teď nás předběhli i Bulhaři. Prostě kamkoliv jedeme po Evropě, tam musíme počítat s tím, že nás v těch směnárnách ošidí, to mě zlobí.“
Exprezidenti a jejich odkaz
Na adresu Václava Klause a Miloše Zemana Hrušínský pronesl tvrdá slova. „Klaus i Zeman byli v 90. letech hodně prozápadní, i když jeden výrazně napravo a druhý zase nalevo. Ale to skončilo záhy poté, co se na Hradě vyvěsila vlajka EU a pak už se do Západu jenom kopalo.“
Oba bývalé prezidenty považuje za představitele ruského vlivu v Česku. Hrušínský také tvrdí, že bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman jsou v zásadě takovými lídry dnešní ruské páté kolony, ať už vědomě nebo nevědomě.
Herec se zároveň dotkl i spekulací o napojení Prognostického ústavu na sovětské tajné služby. „Je otázka, jak to měli před revolucí, tady se po 17. listopadu 1989 posílaly bedny papírů do Moskvy a skartovalo se a je otázka, jestli se tam posílalo i něco o Klausovi a Zemanovi, kteří byli v Prognostickém ústavu. A tam jsou ty spekulace, že to bylo napojeno na KGB, viz dvojitý špion Karel Köcher, ke kterému měl Klaus blízko.“
Obavy z budoucnosti politiky
V podcastu se Hrušínský vyjádřil také k možnému vývoji po příštích volbách. „Až se k moci dostane Okamura, Babiš a Konečná, takže nacisti, stbáci a komunisti, tak se budou mít hůř všichni, i ti, co je volili a mysleli si, že se teď mají nějak špatně a že jim bude líp. Pokud se splní všechno, co slibují, tak se opravdu mají hůř. Skoro mi přijde, že voličům těchto stran nejde o to, aby se oni měli líp, ale aby se všichni ostatní měli hůř a to je strašný. Nepřejí si, aby část společnosti se díky své píli, talentu a pracovitosti měla dobře.“
Na závěr dodal s ironií: „No ale Babišovi to nezávidím, pokud ho budou úkolovat Konečná s Okamurou.“
autor: Jakub Makarovič