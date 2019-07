Hrzánský i Lichtenštejnský palác dnes navštívilo téměř 1300 lidí

5. 7. 2019 21:33

Reprezentační prostory Úřadu vlády ČR si dnes, ve státní svátek, přišlo prohlédnout 1297 zájemců. Do Hrzánského paláce na Hradčanech, kde mohli návštěvníci nahlédnout například do pracovny předsedy vlády, zavítalo přes 500 lidí a do Lichtenštejnského paláce na Kampě téměř 800. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil Odbor komunikace Úřadu vlády ČR. Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.