Humorné VIDEO: Sranda ze studentů, kteří jedou poučit Zemanovy venkovany. A píseň umělců pro Drahoše, na kterou nezapomenete

Článku na serveru iHNed.cz o tom, že studenti vyrazí pomáhat na sever Moravy, si všiml režisér David Martinek. Lidem, jejichž strachu využil prezident Miloš Zeman ve volbách, by měli vysvětlovat migraci nebo Evropskou unii.

„Studenti vyrazí agitovat na sever Moravy? Patrně vysvětlovat chlápkům v lakovnách, na dílnách, ve skladech, jaké výhody skýtá tento režim? Migrace, exekuce, 18tisícové platy, Eurosojuz...

Bezva. Hlavně to chce pozitivně, s ‚neutuchajúcou radosťou‘, nadšením a šturmem... Jsem si jistý, že jsme se obloukem dostali přesně do bodu, kdy někdejší svazáky a agitátory nahradili dnešní idioti. A kdy jedna ideologie nahradila jinou. Ale tak to asi má být,“ poznamenal Martinek.

Následně sdílel video, kde se milí mladí soudruzi mají podívat na své předchůdce. Jde o video z filmu o svazácích. „Vřelé přijetí a hodně úspěchů ve vaší propagandistické práci. Vzhůru na ideologickou brigádu! Držím palce,“ dodal Martinek.

Za projektem olomoucké univerzity stojí její rektor Jaroslav Miller. Ten se domnívá, že české univerzity by ve veřejném životě měly být aktivnější. Jak uvedl pro server iHNed.cz, společně se svými kolegy došel k tomu, že je třeba z pozice univerzity přispět k zakopávání příkopů ve společnosti tím, že škola nabídne pomoc nebo radu lidem, kteří to potřebují. A to právě mimo univerzitní prostředí.

„V průběhu letoška bude jeho škola vysílat do regionů dobrovolníky z řad studentů práv, medicíny nebo třeba sociologie, aby lidem pomohli řešit jejich existenční problémy nebo jim nabídli kvalitní informace − například o migraci nebo Evropské unii a o tom, jaké má dopady na jejich životy,“ píše server iHNed.cz.

„Chceme nabídnout pomoc, ne poučování. Sám jsem žil a žiji na vesnici a vím, že realita není tak vyhrocená, jak se někdy může na sociálních sítích zdát,“ dodal rektor serveru.

Původní text ZDE

Sociálními sítěmi se šíří také video Divadla Sklep, které okomentoval rovněž Martínek. Na videu jsou k vidění členové divadla, kteří za zpěvu písně trénují vhození volebního lístku pro Jiřího Drahoše.

„Smutný příběh. Lidé, kteří tak brilantně dokázali rozeznat a pojmenovat zákonitosti někdejšího extraktivního režimu, nejsou v tuhle chvíli ochotni nebo schopni pojmenovat povahu tohoto extraktivního systému. Namísto vyostřené kritiky se jen stali adoranty marnosti. Tady... propagují dekorativního vůdce, který má tomuhle systému dodat vnější legitimitu. A jakousi povrchní, noblesní fasádičku. Umění prosté schopnosti kriticky myslet, natož jednat, je k ničemu,“ poznamenal s tím, že to se asi stane každému „revolucionáři“. „Systém jej v určitém okamžiku uzná a umjelec v tom okamžiku obvykle ztratí ochotu riskovat... A tím pádem tvořit. Bořit, měnit, vyvíjet se,“ uvedl.

autor: vef