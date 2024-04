Hutka volí Piráty, ODS pohřbívá. A vyzval Nohavicu, ať mu dá přes hubu

Jak mluví zhrzený podporovatel vládní koalice pěti stran? Stačí si poslechnout písničkáře Jaroslava Hutku. „Abych řekl upřímně, po volbách jsem byl rozhodnutý jim fandit, ale jaksi mi to přestali umožňovat, kazí mi to,“ řekl Hutka. Ale vrátil se k sepsání písně „Udavač z Těšína“, kterou namířil proti Jarku Nohavicovi. „Netušil jsem, že urazím celý národ. Nohavica mi za to měl dát po hubě nebo to dát k soudu, když jsem zpíval, že je zbabělec.“

Před volbami do Poslanecké sněmovny se Hutka stal jednou z tváří podpory Pirátů. Jako jeden z kmetů takzvaného Stříbrného šípu objížděl v pirátském autobusu starobince a přesvědčoval seniory, že s Piráty bude budoucnost České republiky v dobrých rukou. Výsledkem jsou čtyři Piráti ve sněmovně. Před volbami do Evropského parlamentu Hutku Piráti neoslovili. Přesto je bude volit. „Budu je volit, ale o podporu si zatím neřekli. To si musí rozhodnout sami. Já se pouze pokusím veřejně přiznat, že je volím. Zelení jsou nevolitelní a všechny ostatní strany jsou mimo mou důvěru a zájem,“ doznal se veřejně Jaroslav Hutka na CNN Prima News.

Za největší problém celé vládní koalice označil ODS. „Abych řekl upřímně, po volbách jsem byl rozhodnutý jim fandit, ale jaksi mi to přestali umožňovat, kazí mi to. Jsou nezřetelní, nerozhodní, a i když Fiala snad prý dává nejvíc energie do udržení pětikoalice, moc tomu nevěřím. On totiž není ani skutečným šéfem, přestože znovuzvoleným, své ODS, která je největším problémem pětikoalice,“ myslí si Hutka. „Myslím, že po sociální demokracii je i tato strana na odpis. Je to strana opoziční smlouvy – tato nemravnost v ní uvnitř přežívá a je to cítit,“ účtoval s hlavní stanou pětikoalice písničkář.

Na akce ministra vnitra a šéfa hnutí STAN Debaty bez cenzury se Hutka dívá s pochopením. „Možná to dělají nešikovně a naše postobrozenecké publikum ohrnuje nos, ale alespoň něco dělají,“ míní a ostatní strany vlády obviňuje z toho, že nedělají nic, jen se schovávají ve vládních budovách.

Aby nezůstala na vládní koalici nit suchá, pustil se písničkářský kmet i do KDU-ČSL. „Lidovci jsou prostě lidovci už sto let. Nikdy nebyli pevným podstavcem pod sochu solidnosti a důvěryhodnosti,“ brnknul Hutka do strun pětikoalice kartáčem proti rzi. A obzvláště kauza Cyril Svoboda Hutku hněte. „Cyrila Svobodu by měli prostě vyhodit. On je uvedl do poslední krize, je to politický teflonový chameleon. Ale lidovci jsou političtí zbabělci. Myslím, že jednotkou pokrytectví by mohl být jeden lidovec,“ děl na adresu českých křesťanských demokratů bard.

Svůj pohled obrátil Jaroslav Hutka i k sousednímu Slovensku. Tamního premiéra Roberta Fica neodsoudil na první dobrou. Naopak, uznal mu jisté politické dovednosti. „Fico asi není jen gauner a mafián, ale úžasný tanečník na plese politiky,“ ukázal Hutka velkoryse na nedávné jednání slovenské vlády s vládou ukrajinskou.

Tu se stočila nit rozhovoru k Hutkově profesi, k písničkářství. Na přetřes přišel mohykán české folkové písně Karel Kryl. Tomu Hutka vysekl poklonu a svůj obdiv. „Měl jsem Kryla rád, ale jeho pocit osamění nešlo prorazit. Začal ho dost silně zalévat alkoholem a myslím si, že ho to nakonec zabilo,“ zkonstatoval Hutka.

A přišla řada i na Hutkova mediálního i písničkářského „nepřítele“, Jaromíra Nohavicu. Hutka vzpomenul, že text o Nohavicovi „Udavač z Těšína“ psal na břehu francouzské řeky Seiny. Těsně předtím četl šestistránkový spis StB o Nohavicově návštěvě ve Vídni, kde mu Karel Kryl přiznal, že je v zahraničním vysílání Svobodné Evropy nešťastný. Což se poté objevilo ve spisu StB. A to Hutku nakoplo k sepsání textu. Jen netušil, jaké přijdou důsledky. „Větší podraz na Kryla nešlo udělat, a to mě nakonec přivedlo k tomu, text dopsat. Netušil jsem, že urazím celý národ. Nohavica mi za to měl dát po hubě nebo to dát k soudu, když jsem zpíval, že je zbabělec,“ lituje Hutka.

