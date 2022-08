Hyťhová: Musí přijít někdo, kdo se přestane bát. A „vyloučené lokality“ vyřeší

reklama

„Narodila jsem se v Teplicích, pak jsem se přestěhovala do Krupky. V Ústeckým kraji je několik vyloučených lokalit, tak jsem mohla z první ruky vidět, jaký mají tyto lokality reálný dopad na život ve městech. Byl tam hluk, nepořádek …,“ vzpomíná Tereza Hyťhová, místopředsedkyně Trikolory, která vstoupila do politiky v roce 2014. „Řekla jsem si, že nechci sedět doma a kritizovat to, co se děje, protože to umí každý. Chtěl jsem se alespoň pokusit s tím něco udělat,“ rekapituluje své politické začátky.



Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3769 lidí



„Lidé z vyloučených lokalit nechtějí pracovat a vlastně se jim ani není co divit, protože se jim to díky sociálním dávkám ani nevyplatí. Oni jsou chytří, protože ví, že ze sociálních dávek budou mít víc peněz, než kdyby šli do práce,“ udeřila hřebíček na hlavičku Hyťhová, podle které se všechny dosavadní snahy minuly účinkem.



„Jediné, co by pomohlo, je rázná změna sociálního systému. Prostě není možné, aby člověk, který nepracuje, který třeba neposílá děti do školy nebo nemá čistý rejstřík trestů, dostával tak vysoké sociální dávky,“ je přesvědčena mladá politička, podle které se však vláda bojí udělat razantní řešení. „Když jsem byla ve sněmovně, objevily se nějaké snahy o řešení, ale myslím si, že je to pořád málo. Je třeba se přestat se bát. Myslím si, že současný ministr práce a sociálních věci není ten, kdo má na to lokty. Musí přijít někdo, kdo řekne dost. Množství peněz, které takto uniká z kapes daňových poplatníků, je obrovské množství a mohly by být použity a jiné důležitější věci,“ dodala Tereza Hyťhová.

Mgr. Tereza Hyťhová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala dělá to samé, co za covidu dělal Babiš, myslí si Majerová Co vyzvonili v Radě ČT: Televize má určený směr. Odkud přišel? Petr Štěpánek řekl víc Koudelka: Za hlavní cíl považuji zabránit našemu zatažení do války Zvýšit úroveň českého školství a zabránit vzniku vojenské základny. Mužík má plán pro Senát

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.