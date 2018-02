I diplomaté žijí olympiádou: Korejský velvyslanec fandil domácím, ale na výhru tipoval Čechy

„Jako korejský velvyslanec bych asi měl říct, že vyhraje korejský tým, ale myslím, že český tým má mnohem lepší statistiky. Objektivně řečeno, patrně zvítězí český tým,“ odhadl diplomat výsledek před utkáním, ve kterém Češi nakonec těsně zvítězili 2 : 1.

Skóre zápasu v první třetině otevřeli Korejci, což jejich fanoušci včetně velvyslance oslavili potleskem ve stoje. „Včera Slovensko porazilo Rusko, Slovinci zvítězili s USA, takže kdo ví, možná Korea porazí Českou republiku,“ komentoval to velvyslanec. Favority na výhru byli Češi, a to i podle sázek v korejské restauraci, kde zápas sledovali velvyslanec a desítky českých i korejských fanoušků. Výkon méně zkušených Korejců však Češi na místě chválili.

Korejský hokej je na vzestupu

Olympiáda je podle velvyslance velmi oblíbeným tématem i mezi jeho kolegy z diplomatického sboru, kteří působí v České republice. „Mluví se o hokeji a hodně také o rychlobruslení. Snažím se olympiádu sledovat, má tady skutečně velkou pozornost,“ podotkl.

Kvalitu korejského hokejového výběru měl velvyslanec šanci posoudit již loni v srpnu, když národní tým navštívil Českou republiku a sehrál utkání s Plzní. „Tehdy jsme prohráli, ale věřím, že jsme se zlepšili,“ řekl velvyslanec Mun.

V Koreji si podle něj hokej postupně získává fanoušky, byť nepatří k nejpopulárnější sportům. Z olympijských disciplín lidé nejvíc sledují bruslení. „Ale hokej je také na vzestupu. Jedním z důvodů je možná i to, že nejlepší korejský tým má českého trenéra,“ podotkl velvyslanec.

Olympijské hry, které jsou spojeny s myšlenkou mírového soužití, daly také příležitost k jednání mezi představiteli Koreje a komunistickou KLDR. Olympiády se účastní severokorejská výprava a sportovci obou zemí nastupovali pod společnou vlajkou. Fakticky jsou přitom oba státy ve válce. „V loňském roce Severní Korea pokračovala ve vývoji jaderných zbraní, raketových testech a jaderných testech. To je realita,“ komentoval velvyslanec význam olympiády pro řešení letitého konfliktu. Dodal, že smířlivá gesta spojená s olympiádou vyvolávají kladné emoce a navozují pocit, že sblížení obou zemí je možné. „Kdyby se to stalo, by to by to skvělé, ale musíme oddělovat emoce a realitu,“ řekl Mun.

Psali jsme: Ester Ledecká poslala novináře do... A je z toho veselo Na korejském poloostrově během olympiády probíhají politická jednání. „Rakeťák“ přišel s nabídkou Na virtuálních sáních napříč posledními sto lety. CzechTourism na ZOH prezentuje významná výročí Jak se přepisovaly dějiny. Národní muzeum na Vítkově připomíná olympiádu v Naganu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp