I kojenci v exekuci. Pravda o Mostecku

Co znamenají exekuce na každém kroku pro sociální politiku státu? Dluhy a společnost – takové bylo téma nejnovějšího Trialogu spolku Svatopluk. Pořad moderoval ekonom Tomáš Doležal. Zpovídal publicistu Tomáše Koloce, jenž je nositelem Krameriovy ceny za nezávislou žurnalistiku, a volebního lídra hnutí Stačilo! ve Středočeském kraji Michala Klusáčka.

„Kdo stál na počátku exekučního moru?“ chtěl vědět moderátor Doležal.

Publicista Koloc vysvětlil, že na začátku byl zákon, který reagoval na 90. léta, kdy se zhaslo a potom, když se rozsvítilo, tak co si lidi napůjčovali, nemuseli vrátit. „Tehdy se udělal takový ‚inkviziční zákon‘, který bude vymáhat od velkých ryb peníze, které dluží. Nakonec se ukázalo, že velké ryby se tomu umějí ubránit a ničí to ty, kteří mají bagatelní dluhy. Mám právního poradce – na jedné straně jsem terénní sociální pracovník, na druhé straně jsem kulturní redaktor,“ vysvětlil Koloc.

Připomněl, že Miloš Zeman kontroverzní zákon vrátil k přepracování. „Ale v zásadě se to nepřepracovalo. Já jsem se s tím fenoménem dostal velmi úzce do styku ve dvou případech. Když jsem byl student, nezaplatil jsem ve vlaku. Potom jsem to po nějaké době zaplatil, ale nedali mi vědět, že jsou tam soudní poplatky. Ani nevím, jestli je to chtěné, nebo nechtěné. Každopádně deset let mi nepřišla žádná upomínka. A pak jsem zjistil, že se něco děje, tím, že mi obstavili účet. Až druhý den jsem dostal dopis, co se vlastně děje. Měl jsem zaplatit dvě stě korun. Za deset let se to vyšplhalo na šest tisíc. Napsali mi: ‚Musíte to do týdne zaplatit. Když ne, tak to bude deset tisíc.‘ Musel jsem z Hradce Králové dojet do Plzně. Tam byl zajímavý výjev. Říkali mi: ‚Vy nám to pošlete.‘ Já jsem říkal: ‚Ne, já to tady mám hotově. Musel jsem si vypůjčit. Teď si to převezměte. Žádné takové, že já vám to pošlu a budu platit deset tisíc. A jsem kromě jiného novinář a mám tady v kapse zapnutý diktafon. Takže teď si to převezmete, jinak budete velmi tratit, že to mediálně rozmáznu.‘ A potom jsem zjistil, že z dvou set po deseti letech čtyři tisíce dostává exekutor a dva tisíce jsou na soudní výlohy. A ještě mají možnost si to o čtyři tisíce nadsadit. A takhle fungují ty bagatelní věci. Oni se chlubí tím, že takhle tvrdé exekuce mají jen tři země na světě, a to je Chile, Gabon a Thajsko. Tehdy mě to začalo zajímat,“ vysvětlil Koloc.

Na Mostecku dluží i kojenci

Podruhé se ho problematika osobně dotkla, když mu zemřel otec. „Byl výrazně zadlužený. Byl zubař a nezvládl transformaci na soukromé podnikání. Dlužil na pojistném za svou zdravotní sestru. Když zemřel, přijel jsem do severních Čech na Mostecko. Na sociálním odboru seděla paní, která tatínka znala, on ji ošetřoval. Řekla mi: ‚Dejte mi ten úmrtní list a jako že jste tady nebyl. Kdybyste vypravil pohřeb, tady jsou advokáti placení za to, aby spojili akt vypravení pohřbu s tím, že přijímáte dědictví. Může to být dluh i půl milionu.‘ Musel jsem se vzdát vlastního táty. V těchhle krajích jsou poměry, že dvacet procent obyvatelstva včetně kojenců je tam exekuovaných,“ vysvětlil novinář. Exekutoři podle něj byli schopni zabavit i kolébku pod miminkem.

Dr. -Ing. Michal Klusáček ČSNS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pozornost fenoménu exekucí věnuje také hnutí Stačilo!. „My tu máme stát, který se snaží vytvářet sociální zajištění. To je na jedné straně. Na druhé straně jsou exekutoři, kteří sociální stát narušují, rozežírají ho. Jsou to spojené nádoby. Jako politické hnutí chceme budovat sociální stát, proto se především musíme vzdát toho, co ho rozežírá. To jsou ty exekuce, jak jsou nastaveny teď. To znamená, že jsou tam soukromí exekutoři. Je to byznys s chudobou, kde nejde o dlužnou částku, ale o ty poplatky. Dluh se neřeší v momentě, kdy vznikl, ale počká se a řeší se to až za nějakou dobu,“ zdůraznil Klusáček.

Koloc připomněl, že v sousedních státech se poplatky za obsluhu dluhu nesmějí vyšplhat na dvojnásobek původní částky. „V mém případě by to byly čtyři stovky. A najednou vidíte, že je to desetkrát vyšší,“ upozorňuje novinář.