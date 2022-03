Ihned do vězení? Ostravští se houfně vyjádřili k pomoci Ukrajincům. Na FB, pod svými jmény

Městský obvod Ostrava-Jih vyzval své obyvatele, aby pomohli lidem prchajícím z Ukrajiny. Bezesporu dobrý nápad však vyzněl velmi špatně poté, co úřad specifikoval, jaké věci by pro Ukrajince potřeboval. V diskusi se místní z drtivé většiny záměru vysmáli. Vulgarit bylo poskrovnu, negativní nálada ale jednoznačně převládala.

„Bezpečí v našem obvodě hledají uprchlíci z Ukrajiny. Denně přicházejí s minimem osobních věcí a neví, kdy se budou moci vrátit domů. Předem děkujeme všem, kdož spolu s námi chtějí pomoci, o přispění do sbírky věcmi uvedenými v seznamu,“ napsal admin uvedeného městského obvodu.

Toho si byla vědoma i řada diskutérů pod uvedeným příspěvkem, který byl publikován v sobotu.

Nikdo nezpochybnil válku, nikdo se nezastal agrese vyvolané Vladimirem Putinem.

A co Češi?

Prakticky všichni ovšem začali porovnávat přístup státu a úřadů vůči českým a vůči ukrajinským občanům.

Doplňme, že žádný příspěvek nebyl korigován ani cenzurován ze strany adminů.

Nejprve potřebné věci: Lidé, kteří by chtěli pomoct, mohou přinést ramínka, povlečení, prostěradla, polštáře, peřiny, chránič matrace nebo mop. Potřebné jsou hygienické potřeby pro děti i dospělé, sprchové gely, kondicionéry, krémy, tělové mléko, kartáče na vlasy, vložky, kartáček na zuby, pleny, vlhčené ubrousky, toaletní papír a řada dalších. Nad tím se nikdo nepozastavil.

Největší údiv vyvolaly tři položky seznamu. Konkrétně žehlička na vlasy a lednice do výšky cca 90 centimetrů a pračky s platným záručním listem.

Po uveřejnění žádosti se ozvalo hned několik stovek místních.

Z diskuse na profilu Ostrava-Jih

„Hm, tchýně byla velmi ráda, že jí konečně pronajímatel bytu, ve kterém už 25 let bydlí, slíbil zrenovovat koupelnu a záchod. Včera jí bylo řečeno, že zase musí počkat, protože on musí narychlo zrenovovat byty, které bude pronajímat ukrajinským rodinám. Takže to, co stačí českým lidem, nestačí běžencům z Ukrajiny,“ uvedla Jaroslava D. „Přesně to mě napadlo hned. Obchod s chudobou se rozjede ještě více a my to zaplatíme,“ kontroval Miloš P. „A kde jsou byty pro naše lidi? Nechci být zlá, ale moje kamarádka už rok žádá o byt, který si chce zaplatit, a ještě ho nemá,“ uvedla Šárka G.

Alena R. pro změnu napsala: „Já už tomu vůbec nerozumím. Kdyby mi za okny svištěly kulky a padaly bomby a mně se podařilo utéct, budu vděčná za postel, jídlo a útočiště. Jedno vím zcela určitě. Špinavá hra naší ‚vlády‘ a spřízněných médií běží v plném proudu. Právě totiž probíhá nouzový stav.“

Psali jsme: Ukrajina na kolenou. Lídři EU mezitím schvalovali „synergii s vesmírným výzkumem“. Fiala též

„Na co žehličku na vlasy? To je dneska už věc, která patří k základní výbavě? Pračku se zárukou? Člověk, který je opravdu v tísni, nepohrdne ničím funkčním, na to nepotřebuje papír,“ podivila si další pisatelka.

Názory výrazně protiukrajinské

„Chtěli jsme darovat pračku, ale je bohužel rok po záruce. Škoda, že se to UK nehodí, takový starý krám,“ napsal jízlivě Jiří S. Pračka se zárukou se stala skutečně rozbuškou.

„Nechápu. Kde jsou ty veškeré sbírky, které se doposud dělaly, proč se vezlo mnoho věcí na Ukrajinu, když oni z Ukrajiny utekli?“ napsala Jana B. „Všechny lidi, co znám, tak tak vyjdou od výplaty k výplatě!“ konstatovala další žena.

„U našich sousedů, Rakousko, Německo, ticho po pěšině. Žádné vlajky, žádné fanfáry, zastropované ceny. A nás chce vláda vyždímat jak mokrý hadr,“ dodala Barbora H.

Z diskuse na profilu Ostrava-Jih

V celé diskusi ženy dominovaly. Když napsal muž, přidal se k nim. Snad jedinou výjimku představoval Oldřich L., který se ukrajinských matek a dětí opakovaně zastal.

„To je tragédie, naši lidé nemají byty, ale pro UK je vše… je mi z vás na blití!“ poznamenal další z obyvatel, podle profilu šikovný řemeslník s výrazným tetováním i svaly.

Celkově lze považovat diskusi pod citovaným příspěvkem za velmi útočnou. Ne kvůli ukrajinským uprchlíkům, ale kvůli životní situaci řady lidí v regionu, kteří se těmito sbírkami a výzvami o pomoc cítí částečně poškozeni.

Pokud máte cestu kolem a chcete přispět, sběr uvedených věcí se uskuteční v obřadní síni Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih od pondělí 14. 3. do čtvrtka 17. 3. denně od 8 do 17 hodin.

Ostrava pomáhá

Další sběrné místo je otevřeno sedm dnů v týdnu od 8.00 do 20.00 hodin a nachází se v halách na Wattově ulici 797/17 v Ostravě-Přívoze. Kontaktní telefony jsou 601 297 496 a také 601 297 870. Dary budou použity Českým červeným křížem v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině i dalšími humanitárními organizacemi při pomoci uprchlíkům. Svou pomoc věnovalo prostřednictvím tohoto sběrného místa víc než 2200 dárců. Potřebné věci byly tříděny dle požadavků a cílí k ženám, dětem, seniorům, prchajícím před válkou.

Na pomoc Ukrajině poskytne Ostrava finanční dar ve výši 12,5 milionů korun. Dalších 2,5 milionu korun pak město vyčlení k úhradě dalších výdajů souvisejících s uprchlickou krizí a k pomoci jejímu obyvatelstvu.

foto: Ostrava.cz

„Pomoc Ukrajině řešíme od prvních okamžiků. Počáteční symbolickou podporu záhy doplnila pomoc materiální, současně však pracujeme i na dalších způsobech pomoci. Jedním z nich je mimořádný finanční dar města, který bude užit zejména na humanitární účely a dále také na nákup obranného vojenského materiálu. Pamatujeme však rovněž na zajištění potřebné podpory uprchlíků ve městě, od jejich ubytování až po začlenění dětí do kolektivů školek, škol a volnočasových aktivit. Jednotlivosti řešíme postupně, jak je zapotřebí,“ uvedl primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Magistrát města Ostravy rovněž rozhodl 25. února o prominutí místního poplatku z ubytování pro ukrajinské uprchlíky.

Pomoc nabídly i městské a další organizace ve městě. Dopravní podnik Ostrava umožnil již 2. března cestování ukrajinským uprchlíkům zdarma. Město řeší jak možnosti ubytování běženců, tak koordinuje související záležitosti, jakými jsou například přijetí dětí do kolektivů škol a školek, které mají odborné zázemí. Specialisté pomohou překonat prvotní jazykové bariéry i vypjaté, náročné situace, které děti často absolvovaly. Krom školních činností jsou připravovány a již nabízeny také volnočasové aktivity pro děti.

Město nabídlo pomoc také při vzniku nového Krajského asistenčního centra pomoci uprchlíkům v prostoru Výstaviště Černá louka, a to s ohledem na aktuální nedostatečnost kapacit původního místa.

Ostrava [okres Ostrava-město]



