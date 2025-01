Ilona Csáková: Rušili mi koncerty, nadávali mi. Ale pravda se ukáže

„Udělali ze mě antivaxerku. A přitom jí nejsem. Moje děti některé povinné vakcíny mají, ale dnes už bych jim je nedala aplikovat,“ připustila zpěvačka Ilona Csáková v rozhovoru s Tomášem Lukavcem. Do problémů, které stále přetrvávají, se podle svých slov dostala, protože se v době pandemie začala vyjadřovat příliš brzy. „Nehodilo se to. Já se vždy snažím sbírat si informace. Snad je to i tím, že jsem narozená ve znamení Vah, potřebuji dost času, abych vše vyhodnotila. Není mi příjemné, když mě někdo agresivně nutí do něčeho, o čem nejsem přesvědčená,“ svěřila se Csáková a dodala, že dnes by to nejspíš udělala opět. „Prošla jsem si solidním rejžákem. Nehezky se čte, když vás lidi osočují, napadají, vyhrožují, a to dokonce i násilím, a to nejenom mně, ale i rodině. Ty reakce byly opravdu nežádoucí,“ řekla zpěvačka.

Taky si myslíte, že nás práškují?

Po vypuknutí pandemie covidu Csáková patřila k odpůrcům nošení roušek i plošného testování nemoci a také odmítala očkování. Na facebooku sdílela teorii, podle níž se pandemie odehrává podle scénáře Billa Gatese a Světové zdravotnické organizace.

Psala o údajném práškování koronavirem z letadel.

Spolu s Romanem Horkým nahrála duet V dlouhém zatmění . Zpívají v něm: „Vzpírám se věřit pravdě mátohy, co selský rozum popírá. Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.“

Nejjednodušší je ukázat prstem

Csáková zmínila, že i další lidé se postavili restrikcím a ocitli se v protiproudu. „Nejjednodušší je ukázat na člověka a udělat z něj konspirátora,“ domnívá se Csáková. Označení „konspirátor“ vnímá jako extrémně hanlivé, dehonestující. „Stala jsem se třetí největší konspirátorkou v této zemi, myslím, že to byl rok 2022,“ vzpomínala.

Hezké písničky, divné názory

O mnoho nabídek na vystoupení přišla s dovětkem, že je dobrá zpěvačka, má hezké písničky, ale divné názory, proto ji nechtějí. „Přišla jsem o kontrakty, některé i větší, o spoustu koncertů. Teď už to není tak hrozné, ale dlouho to přetrvávalo,“ uvedla zpěvačka.

Nechtěli ji ani na charitativní akci

V současné době si prý na nedostatek nabídek stěžovat nemůže. „Mám spoustu vystoupení. Lidi se baví, tančí, zpívají, ale tehdy jsem to pociťovala velice zásadně. Byť jsem se chtěla zúčastnit charitativní akce, byla jsem zrušena. Nechtěli moji energii, nechtěli moje písničky, nechtěli… Odvrátili se ode mě dokonce i někteří kolegové z branže a to mě překvapilo.“

Pravda je jako voda

Zpěvačka doufá, že pravda si cestu na světlo najde. „Pravda je jako voda. Prodere se každou skulinkou. Snad se nám všem někdo ospravedlní,“ doufá Csáková. „Opravdu v to věřím. Vlak už je rozjetý, vidíme to ze všech světových stan. Spousta odborníků už se vyjadřuje. Je doložená spousta studií. Chce to čas a aby se další odborníci přidávali.“

