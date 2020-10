Imunolog: Zakázat a naostro! Vládo, tu menšinu neposlouchej. Krach ekonomiky? Tam, kde nezavřeli, je to horší

Martin Veselovský vyzpovídal na DVTV imunologa Václava Hořejšího. Podle něho byla chyba, že se nezavedla přísnější opatření již na začátku září. „Zatím to bylo relativně mírné, ta omezení, takže to bylo jenom součástí takové taktiky, aby se to neudělalo vše naráz, aby se lidi příliš nezlobili a že když se jim to bude podávat takhle po kouscích, tak že to zkousnou lépe,“ pověděl. Na druhou stranu si tato taktika prý vyžádala oběti. Chování Jana Pirka a Romana Šmuclera je dle něj maximálně nezodpovědné.

Hostem rozhovoru na DVTV byl molekulární imunolog Václav Hořejší. Tentokrát moderátor nezpovídal hosta přímo na místě, ale skrz videohovor. Na úvod se Martin Veselovský zeptal Václava Hořejšího na to, co si myslí o vývoji grafu, který zachycoval počet hospitalizovaných lidí s prokázaným koronavirem a který od 22. září začal strmě stoupat.

Za důležité považuje Hořejší to, aby se lidé neshromažďovali. Měly by se tedy dle něj zakázat i ty akce, které jsou nyní povolené. „Já nejsem epidemiolog, ale věřím, že ti odborníci epidemiologové tohle všechno dobře ví, vědí, která jsou ta opatření, která by nejlépe zabrala a mám takový dojem, že to, že zatím to bylo relativně mírné, ta omezení, tak že to bylo jenom součástí takové taktiky, aby se to neudělalo vše naráz, aby se lidi příliš nezlobili a že když se jim to bude podávat takhle po kouscích, tak že to zkousnou lépe. Na druhé straně si tento postup bohužel vyžádá nějaké oběti,“ předložil imunolog svůj názor. Pokud by tedy vláda učinila nějaké přísné opatření již na začátku září, tak jsme na tom prý mohli být daleko lépe. „Přesně takhle to zafungovalo v tom březnu. Kdybychom začali s těmi přísnějšími opatřeními, která byla v tom březnu o jeden, dva týdny později, tak jsme na tom byli úplně stejně jako ta severní Itálie nebo ten New York, prostě tak to je,“ dodal.

Moderátor se dále hosta zeptal na to, co si myslí o ostatních lékařských expertech, například o Romanu Šmuclerovi či Janu Pirkovi, kteří jsou podepsáni pod prohlášením, které říká, že horší dopad než samotné onemocnění, mohou mít ta drastická opatření.

„Já teď mám trochu problém, abych to vyjádření řekl slušně, ale je to opravdu maximálně nezodpovědné. To nejsou jenom tito dva lidé, v minulosti jsme slyšeli od několika dalších mediálně oblíbených lékařů nebo od rektora Univerzity Karlovy podobná bagatelizující prohlášení a já si myslím, že to je opravdu mimořádně smutné, a ještě horší na tom samozřejmě je, že těmto prohlášením dopřáli sluchu politici. Já se jim trochu nedivím, protože o těch prázdninách to vypadalo, že je vše v pohodě a že to v tom srpnu stoupá poměrně pomalu, tak si asi mysleli, že když tady slyšíme od nějakého slavného chirurga nebo od nějakého psychiatra, zubního lékaře taková prohlášení, která jsou pro nás příjemná, mohlo by to tak být, byli bychom rádi, že je ta situace takhle dobrá, no tak to rádi vyslyšeli. Já si opravdu myslím, že na tyto lidi padá značná vina, to, že ti politici jim naslouchali, je smutné, ale moc se jim nedivím, protože oni nejsou tak schopni rozpoznat to, kdo je opravdový odborník v tom oboru, pod jejich rozlišovací schopnost možná je, jestli je někdo chirurg, někdo je epidemiolog, je to prostě lékař jako lékař …“ rozhořčeně vyčítal Hořejší.

Nesouhlasil ani s tím, že by se měli lidi uklidňovat, že o závažné onemocnění nejde. „Samozřejmě že se to musí říct pravdivě, vždyť to není tak, že bychom nevěděli, jak to jinde ve světě špatně dopadlo v té jarní vlně,“ pověděl.

„Když se podíváme na jaro a přístup společnosti k těm restriktivním opatřením a teď ten podzimní přístup české společnosti, tak jsou velice rozdílné. Na jaře mám pocit, že si většina lidí myslela, že je dobré vše dodržovat, teď už to tak není. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že to je ztracená varta nebo co by se muselo stát, aby k tomu lidé začali přistupovat jako na jaře?“ chtěl vědět Veselovský. Hořejší s tím nesouhlasil. Prý i nyní je většina společnosti ochotna přijmout a dodržovat restriktivní opatření a ti, co nechtějí dodržovat opatření, jsou pouze hlučná menšina. Vláda by prý na tuto část obyvatel neměla brát zřetel a měla by být daleko ostřejší ve svých krocích. V současné době se však čeká na vakcínu, která by mohla problém vyřešit tím, že by mohla pomoct vytvořit kolektivní imunitu a virus by mohl z populace vymizet a nemusí to být tak, že bude s námi navěky.

„Vy jste říkal, něco o horizontu, kdy bychom mohli mít vakcínu proti tomuto typu koronaviru, to znamená, že do té doby, tady prostě budou roušky, tady bude distanční výuka na školách, do té doby tady budou nějak kulminující a zase opadávající opatření vlády proti shromažďování a tak dále? Takhle tomu mám rozumět?“ zeptal se Veselovský.

Prý by to tak mohlo být. „V takovém optimistickém scénáři bych si představoval, že když by zabrala taková ta přísnější opatření, tak by se mohlo ukázat, že někdy po dvou měsících to všechno poklesne, ta křivka se nejen zploští, ale i klesne podobně, jako klesala v tom květnu a potom by se mohla některá ta opatření zase opatrně uvolnit, ale jinou cestu příliš nevidím. Jinak lidé, kteří říkají, že nám to ničí ekonomiku a že by se s tím mělo něco udělat, že je to buď ta ekonomika, nebo to zdraví. Já si myslím, že to není pravda, že ve státech, ve kterých se neudělala ta protiepidemická opatření, tak ty ekonomické škody jsou ještě větší, ono to není jenom tím, že jsou nějaká omezující opatření, ale prostě i tím, že je to epidemie, kde je spousta lidí nemocných, lidi, kteří jsou nemocní a dělají nějaké důležité věci. Zkrátka jsou 14 dní nemocní a leží a potí se, když nic horšího, takže to je falešné, ten rozpor mezi tím, že buď bude dobrá ekonomika, nebo bude dobré zdraví a jedno musíme obětovat, tak to není,“ uzavřel molekulární imunolog.

