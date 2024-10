Írán zasypal Izrael stovkami raket. Ten odolal. Do dění vstupují USA

Během íránského útoku byla také zasažena jedna z budov na severu v Tel Avivu, uvedly zpravodajské zdroje.

Mluvčí izraelské armády podle agentury Reuters uvedl, že si není vědoma žádných zranění při útoku. Dodal, že útok byl vážný a bude mít následky, uvedl mluvčí.

Íránské zastoupení při OSN označilo útok na Izrael za „legální, racionální a legitimní odpověď“.

„Pokud se sionistický režim odváží odpovědět nebo se dopustí dalších zlovolných činů, bude následovat následná a zdrcující odpověď. Příznivcům sionistů doporučujeme, aby se s režimem rozešli,“ uvedlo íránské zastoupení při OSN.

Íránský příkaz k odpálení raket na Izrael vydal nejvyšší vůdce Chameneí, řekl agentuře Reuters vysoký íranský představitel.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy