Itálie bude dostávat a Česko platit?! Babiš v tisku tvrdě vystoupil proti Bruselu

Po koronaviru je jedním z nejvíce skloňovaných témat ekonomická krize. A to i v Evropské komisi, která přišla s plánem, jak obnovit ekonomiku členských zemí. Avšak o plánu se vedou vášnivé spory. V Lidových novinách premiér Babiš osvětlil, jaký je jeho postoj k plánu, který podle kritiků zadluží evropské státy na generace. Nechce, aby Komise určovala, do čeho se bude investovat. A klíč k rozdělování peněz je podle něj absurdní. Česko by platilo, zatímco Itálie by dostávala. Přičemž český důchodce bere sotva 15 tisíc, zatímco italský 38 tisíc.

Babiš předně zmínil chaos, který ohledně plánu nastal. „První informace po zveřejnění návrhu byla, že se Česko najednou ocitlo mezi čistými plátci. Nikdo pořádně nevěděl, na základě čeho to je, takže jsme museli informace postupně dolovat. Stále ještě počítáme a všechna čísla nemáme. Od počátku celé diskuse o balíku pomoci se také neustále měnila částka na tu takzvanou obnovu Evropy. Nejdřív to bylo 300 miliard eur navržených Dánskem, Nizozemskem, Rakouskem a Švédskem, potom přišla paní kancléřka Merkelová s prezidentem Macronem s částkou 500 miliard eur, jih chtěl mnohem více, nakonec Komise navrhla ještě vyšší částku 750 miliard eur.“ Anketa Měly by skončit Otázky Václava Moravce? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 8705 lidí

Dodal, že je podle něho ještě brzy hodnotit, jak krize spojená s koronavirem na státy dopadne a hodnocení podle toho, kolik lidí v daném státě zemřelo nebo se nakazilo, to není vypovídající. „U nás se to projeví především z titulu exportu, protože jsme exportně orientovaná země. Bude záležet na tom, jak jednotlivé destinace budou odebírat naše zboží. Jak to nakonec dopadne, nikdo přesně neví. Měnit rozpočtová kritéria pro rozdělení pomoci je proto podle mě předčasné,“ prohlásil.

Českému premiérovi vadí, že je částka moc velká a bude směřovat do úzké skupiny států. Státy si podle něho mají půjčovat samy a půjčky by neměly souviset s rozpočtem EU. „Pokud si je ale EU schopná půjčit třicetileté peníze s nulovým nebo minusovým úrokem, tak by měla říct: Tady je balík, například 250 miliard eur, a ten by měl být úplně mimo rozpočet. A z toho balíku by si každý mohl za těchto extrémně výhodných podmínek půjčit,“ navrhl premiér a dodal, že by si pak ovšem každý stát rozhodoval sám, na co peníze věnuje.

I klíč, jakým se peníze mají rozdělovat, je podle premiéra nespravedlivý. Na okraj zmínil, že Česku stoupl HDP, je tedy bohatší, ale dle jeho názoru by se měl používat k měření hrubý národní důchod (HND), protože zisky z Česka plynou do zahraničí. Nicméně hlavní problém dle Babiše tkví v tom, že mezi rozdělovacími kritérii je průměrná nezaměstnanost a nezaměstnanost mladých.

Fotogalerie: - Na vládě o rouškách

Teď se však v plánu obnovy zavádí jiná kritéria pro alokaci peněz. Kromě HDP a počtu obyvatel je to kritérium průměrné nezaměstnanosti od roku 2015 do roku 2019 a nezaměstnanosti mladých. „Vir přišel do Evropy v lednu letošního roku. Nerozumím tomu, proč se peníze, které mají řešit dopad krize, mají rozdělovat podle hodnot z doby před ní,“ vysvětlil Babiš, proč se mu toto kritérium zdá absurdní. A vyslovil podezření, že se jedná o opatření šité na míru státům, které špatně hospodařily, zatímco zodpovědné státy jsou penalizovány. „Jako by Evropská komise říkala: Když nebudeš snižovat nezaměstnanost, dostaneš hodně peněz,“ neodpustil si premiér a doplnil, že pokud jde EU o zvýšení odolnosti evropské ekonomiky, měla by se naopak posilovat koheze.

Redaktor pak zmínil argument, že Česko může vypadat nesolidárně, když by blokovalo peněžní balík, ze kterého má velký podíl dostat Itálie, donedávna čistý plátce příspěvků do EU. „Ale my neblokujeme nic. Itálii mám osobně velmi rád. Jde mi o princip. Každý ať si půjčí na finančních trzích. A když je eurozóna tak skvělá, tak ať si půjčí v rámci eurozóny. Kritérium v plánu obnovy zvýhodňuje členské státy s nadprůměrnou nezaměstnaností a sankcionuje státy s podprůměrnou. My jsme taky mohli utrácet víc peněz v minulosti, ale protože jsme rozpočtově odpovědní, nedělali jsme to. Není možné se pod záminkou koronaviru tvářit, že za problémy, které vznikly předtím, může koronavirus. Určitě ne. Itálie je bohatší než Česká republika. Je fér, aby chudší pomáhali bohatším?“ reagoval premiér.

Doplnil, že Itálie je pro ČR důležitý obchodní partner, u kterého má zájem na ozdravení ekonomiky. Ale to nic nemění na tom, že nůžky mezi Západem a Východem jsou stále rozevřené. „Podle posledních čísel se dostáváme na úroveň HDP Španělska, ale pořád jsme pod Itálií. A to nemluvím o hendikepu, že kdyby se měřil HND, tak bychom nevypadali tak bohatí. Důchody v Itálii jsou v průměru 38.232 korun, a my se příští rok dostaneme teprve přes 15 tisíc. A ve Španělsku je průměrný důchod 34 tisíc. Nemluvím ani o jejich sociální politice, která kromě jiného láká do Evropy migraci. To jsou nepoměry, které nelze přehlížet.“

Kritériem by dle Babiše měl být pokles HDP, případně exportu. Také se vyslovil proti tomu, aby „tematické cíle“ zemím vnucovala Evropská komise, čímž měl na mysli především Green Deal a digitalizaci. „My jsme žili 41 let v totalitním režimu a máme zpoždění. Investice, které potřebujeme, si staré členské země zajistily už dříve. My stále nemáme dobudovanou základní dálniční síť nebo rychlovlaky. Sami víme nejlíp, do čeho máme investovat,“ namítl.

Fotogalerie: - Třicet let pod přísahou

Padla také otázka, jaký přístup panuje ve V4. Premiér uvedl, že první jednání absolvoval v úterý a další se chystá v Lednici. Podotkl, že nový plán by měnil i poměry v tom, kdo by dostával jaké dotace. „Polsko dostávalo zhruba čtyřikrát víc než Česko, což je dáno velikostí zemí. Teď bychom ale v plánu obnovy měli dostat asi desetkrát méně než Poláci, což jenom ukazuje, jak je klíč rozdělení absurdní.“

K závěru Babiš prohlásil, že bude dále hájit české zájmy, což prý uznal i bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk. Premiér hodnotli i fungování Evropské komise: „Jsou tam kompetentní komisaři a paní předsedkyně je velice komunikativní. Je příjemná, to se nedá porovnat s jejím předchůdcem. Je to úplně něco jiného. Proč přišli s takovým návrhem, to já nevím, bylo by dobré, aby nám to za Komisi někdo vysvětlil,“ shrnul Babiš.

