Itálie už nebude na kolenou! Matteo Salvini nahrál VIDEO se vzkazy Bruselu. Mával papíry a vydal hrozbu

Byl konec srpna a Matteo Salvini dle svých slov zakázal pár desítkám migrantů po dobu několika dní vystoupit na italskou pevninu. Za to byl nakonec sám vyšetřován, prokuraturou v Agrigento, soudem v Palermu a následně i prokuraturou v Katánii. Prvního listopadu odhalil svým příznivcům to, jak případ dopadl. Ve videu, které zveřejnil na své facebookové stránce.

Ve videu ministr vnitra podržel zapečetěnou obálku tak, aby bylo vidět, že opravdu zapečetěná je a řekl: „Jestli chcete, otevřeme to společně, když už jsme společně zjistili, že máte ministra, který je vyšetřován z únosu osob a za to je trest až 15 let vězení. Dnes zjistíme – i když se to týká více mě než vás a tímto děkuji za podporu – jestli budu nadále vyšetřován, anebo jestli toto vyšetřování bude uznáno jako zjevně neopodstatněné a tudíž definitivně ukončeno“.

Salvini pak obálku otevřel. „Vážený pane ministře, je mou povinností Vám sdělit, že kolegium pro ministerské trestné činy v souladu s vyhláškou atd.,“ přeskočil Salvini až k důležité pasáži, která zní: „Bylo požádáno o archivaci tohoto případu, který se měl odehrávat mezi 20. a 25. srpnem tohoto roku“. Pod čímž byl podepsán prokurátor Katánie. Což znamená, že Salvini je nevinný.

Salvini uvedl, že si byl jist, že jednal v zájmu Itálie. Pak položil otázku: „Kdo to tedy vyšetřoval, co vyšetřoval a jak? Prokurátor z města Agrigento – Luigi Patronaggio, proč vyšetřoval? Kolik tato kauza stála? Kolik lidí do toho bylo zataženo? Kolik osob z oboru bezpečnosti byli zalarmováno kvůli trestnému činu, který neexistoval?“ Jak je vidět, účelová obvinění jsou problém zdaleka nejen v Česku.

Fotogalerie: - Babiš v Itálii řešil migraci

Pak se věnoval dalším záležitostem. „Další dobré zprávy z Brazílie, kde doufáme, že nový prezident Bolsonaro bude schopen napomoci spravedlnosti a bude moci navrátit do italských žalářů rudého teroristu,“ doufal Matteo Salvini. Terorista Cesare Battisti je prý v Brazílii jako na dovolené: pije mojito, chodí na procházku, dává rozhovory a prezentuje knihy. „Jak je možné, že terorista odsouzený k doživotnímu vězení může bloumat po Brazílii, dělat konference a opalovat se na pláži? A teď je v italských novinách, protože pro někoho z levice je to hrdina,“ volá po spravedlnosti Salvini. Zmíněný terorista byl odsouzen za dvě vraždy a dvě napomáhání k vraždě v 70. letech.

Salvini také ohlásil sněm Ligy na začátku prosince. „Mámy, tátové s dětmi řeknou Bruselu: nechte nás pracovat, nechte nás žít, právo na práci, na zdraví, na studium a na důchod – jelikož v Bruselu nemají nic jiného na práci, než posílat různé dopisy. Kárné dopisy, dopisy s výhrůžkami, abychom upravili opatření a zachovali důchodovou reformu a nesnižovali daně, ba naopak zadali nové daně. NE,“ odpověděl rázně Matteo Salvini a dodal: „Nikdo a ani žádný typ dopisu nás nezastaví, Itálie už nikdy nebude jako otrok klečet na kolenou“.

autor: kas