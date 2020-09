Ivan Vyskočil se nestačí divit: Vystrčil z Telče se prohlásil Tchajwancem. Mimoděk ale přiznal, že je Číňan. Proboha, ať se nic nestane Zemanovi!

reklama

„Tak pan Vystrčil úspěšně odletěl na Tchaj-wan. Pan prezident Klaus poněkud neuctivě poznamenal, že by bylo lepší, kdyby se pan Vystrčil raději někam zastrčil, a přestože používá bonmoty zřídka, tento opravdu sedí,“ otvírá dnešní Nedělní ráno „návštěvou Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu“ Ivan Vyskočil.

Štětináč z Foglarových Rychlých šípů

„Já si zase nemohu pomoci, ale při každé prezentaci pana předsedy té zbytečné institucece Senátu, mě napadne Štětináč z Foglarových Rychlých šípů. Ta podoba s vůdcem Bratrstva kočičí pracky je skoro dokonalá. Jen tou výškou za Štětináčem trochu pokulhává,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a dodává. „Jen mě obchází hrůzná myšlenka. Nedej bůh, aby se s panem prezidentem něco stalo. Pak by ho ze zákona na prezidentském stolci zastoupil Štětináč,“ chytá se za hlavu umělec.

Díky Vystrčilovi jsme za idioty. To Macron, Merkel s čínským ministrem...

„Ironií osudu a kouzlem nechtěného zrovna čínský ministr je na cestě po západní Evropě. Všude ho přijímají s poctami, ve Francii, v Německu, jen v ČR jsme díky Vystrčilovi za idioty,“ pokračuje v tématu Ivan Vyskočil. „A opět je nádherná ta ukázka dvojího metru. Frau Merkel, prezident Macron se s čínským ministrem fotí a potřásají rukama, usmívají se a nikdo z mainstreamových medií nehlásá nic o ‚prdelolezectví‘? Dokonce i sluníčkáři adorovaná prezidentka Čaputová dělá to samé a ‚pražská kavárna‘ je zticha? Čím to??“ podivuje se Ivan Vyskočil.

„Vždyť kdyby něco podobného dělal pan prezident Zeman, to by bylo řevu a vulgárních výrazů. Jen si říkám, čím to je, že to těm sluníčkářům není trapné, když je to tak průhledné? Například Václav Havel promarodil téměř celé prezidentské období! Miloš Zeman si zlomí ruku a už ho vyzývají k odstoupení?“ konstatuje naštvaně – a rázně vzkazuje:

„A tak bych všem sluníčkářům, kavárníkům a zločinným neziskovkám doporučil upravit jejich heslo: NAŠE PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT – NAD ZDRAVÝM ROZUMEM!!“

Číňana máme za předsedu Senátu?

„Mnoho hoteliérů a lidí v turistickém průmyslu panu Vystrčilovi srdečně poděkuje, když díky jeho výstřelkům přijde o výdělek, ne-li o práci, kterou zajišťovali čínští turisté. Myslím, že si Štětináč a s ním celá ODS zajistí ‚nehynoucí vděčnost‘ mnoha lidí. A tuším, že to nebude jen v turistických službách, ale i v technických oborech,“ předpovídá herec.

Hradní stráž za americkou námořní pěchotu...

„Do tohoto odstavce mě ještě cosi nutí se vyjádřit k servilitě. A zároveň opět ke dvojímu metru na to, co kdo dělá,“ pokračuje dál Ivan Vyskočil a vysvětluje, co konkrétně má na mysli.

„Tuhle jsem si přečetl článek pana Špačka, jak nadšeně hovořil o návštěvě prezidenta Clintona u nás. Pane Špačku, úsloví, že mluviti stříbro, ale mlčeti zlato, vás mělo včas napadnout. Lépe by bylo mlčet, než pouštět do světa zprávy o tom, jak jste se na Pražském hradě museli legitimovat americké ochrance, která po dobu návštěvy přebrala dozor nad sídlem českých králů,“ vzkazuje Ivan Vyskočil. A podotýká. „Tak to už chybělo jen vystřídat u bran Hradní stráž za americkou námořní pěchotu. Tento vrchol servility nikoho nepobouřil?? Pražský hrad v cizích rukách byl naposledy snad za protektorátu. To by prezident-vlastenec neměl vůbec připustit!!! (… ovšem, to by musel být vlastenec).“

Horší, než když se před časem papaláši na letišti hubičkovali

„Další servilita, která nechala pražskou kavárnu klidnou, bylo přivítání amerického ministra zahraničí v českém Senátu. Pan Štětináč-Vystrčil se mohl upoklonkovat a odevzdal Američanovi klíče od Senátu,“ žasne Ivan Vyskočil. „A nebylo to ani příliš symbolické gesto. Vždyť oni si tam ve většině počínají hlavně tak, jak si Velký Bratr přeje. Tchajwanský výlet je toho dostatečným důkazem,“ míní herec. A přidává „předrevoluční“ vzpomínku. „Bylo to úplně stejné, a jelikož teď máme svobodu, tak ještě horší, než když se před časem papaláši na letišti hubičkovali. Bylo to tak servilní uvítání, kterým pan předseda Senátu popřel veškerá svá prohlášení o tom, jaký jsme suveréni stát a můžeme si dělat v zahraniční politice, co chceme,“ říká naštvaně.

„No, a když už měl americký ministr ten klíč – tak po zhlédnutí těch loutek a servilních ratlíků mohl zamknout a říct: ‚Tak vy už sem nechoďte! Stejně jste tady jenom pro zlost!‘ Když lidé sledují všechny ty Fischery, Drahoše, Hilšery, Lásky, co tam berou ty krásné platy, tak by, myslím, americkému ministrovi zatleskali a Amerika by si aspoň u nás trochu vylepšila kredit, který v poslední době tolik ztrácí,“ dodal Ivan Vyskočil.

Fotogalerie: - Pompeo u Zemana

Vláda si neumí dupnout na všechny ty Koláře, Hřiby, Vystrčily, Novotné?

„Celé to má ještě jeden smutný aspekt,“ upozorňuje Ivan Vyskočil a ptá se. „Máme jednotnou zahraniční politiku? A to je vláda tak slabá, nebo neschopná, že si neumí dupnout na všechny ty Koláře, Hřiby, nesvéprávné Pavky Novotné a také a hlavně na Vystrčily, aby nefušovali do něčeho, co jim nepřísluší? To má dalekosáhlé důsledky pro nás pro všechny a navíc i pro vládu. Dává nám lidem nedobrý příklad. Jak máme my občané respektovat takovou vládu, kde si každý dělá, co chce??“

Na závěr dnešního Nedělního rána pak oblíbený herec slibuj:. „Příště už se opravdu budu věnovat českým soudům. Tam je těch pohledů dvojího metru tolik, že nevím, zda se to vůbec vejde do jednoho článku,“ říká. A všem čtenářům přeje „hodně zdraví a veselou mysl“.

Pravidelná rubrika: Nedělní ráno s Ivanem Vyskočilem

