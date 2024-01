Izraelská genocida? Tribunál v Haagu se vyjádřil

Mezinárodní soudní dvůr (International Court of Justice) v pátek nařídil Izraeli, aby v rámci války proti Hamásu v pásmu Gazy přijal opatření, která zabrání genocidě. Izrael musí do měsíce podat zprávu o tom, jaké kroky pro to podniká, informovala agentura Reuters.

Podnět Mezinárodnímu soudu zadala Jihoafrická republika. V rozhodnutí 15 ze 17 soudců Mezinárodního soudního dvora hlasoval pro mimořádná opatření, jež zahrnovala většinu bodů, která Jihoafrická republika požadovala, tedy s výjimkou zastavení izraelských operací v Gaze.

V předběžném rozhodnutí, které vydala předsedkyně Joan Donoghueová, soud uvedl, že Izrael musí „s okamžitou platností" zajistit, aby se jeho síly nedopustily žádného z činů zakázaných úmluvou.

Verdikt ohledně obvinění z genocidy se očekává až za několik let. Donoghueová však uvedla, že vzhledem ke zhoršující se situaci v Gaze má soud pravomoc nařídit opatření na ochranu obyvatelstva Gazy před dalším rizikem genocidy, informovala agentura NPR.

„Podle názoru soudu jsou výše uvedené skutečnosti a okolnosti dostatečné k závěru, že přinejmenším některá práva, kterých se Jihoafrická republika domáhá a pro která žádá ochranu, jsou věrohodná. Tak je tomu v případě práva Palestinců v Gaze na ochranu před akty genocidy a souvisejícími zakázanými činy," uvádí se v rozhodnutí soudu.

Soud dále uvedl, že je „vážně znepokojen“ osudem rukojmích v Gaze, a vyzval Hamás i další ozbrojené skupiny, aby rukojmí bez podmínek propustili.

Rijád al-Málikí, palestinský ministr zahraničí, uvedl, že soudci rozhodli „ve prospěch lidskosti a mezinárodního práva".

„Palestina vítá předběžná opatření, která dnes nařídil Mezinárodní soudní dvůr. Soudci Mezinárodního soudního dvora posoudili fakta a právo,“ řekl palestinský ministr v prohlášení a spolu s výzvou všem státům, aby zajistili provedení soudem nařízených opatření. „Státy mají nyní jasnou právní povinnost zastavit genocidní válku Izraele proti palestinskému lidu v Gaze a zajistit, aby se na ní nepodílely.“

Příkaz Mezinárodního soudního dvora je podle al-Málikího připomínkou, že žádný stát nestojí nad zákonem. V závěru ve jménu Palestiny potvrdil svou „neskonalou vděčnost“ vládě Jihoafrické republiky za „odvážný krok aktivní solidarity“. „Palestina bude i nadále úzce spolupracovat s Jihoafrickou republikou a dalšími zeměmi, aby zajistila, že spravedlnosti bude učiněno zadost,“ uvedl palestinský ministr.

Palestine welcomes the provisional measures ordered by the International Court of Justice today. The ICJ judges assessed the facts and the law. They ruled in favor of humanity and international law.



We call on all states to ensure that all provisional measures ordered by the… pic.twitter.com/aLeVXRJNVl