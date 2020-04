Já už to říkal před třemi nedělemi... Marek Benda se přidal k verdiktu soudu rušícímu opatření Vojtěcha

Marek Benda (ODS), předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, kvituje rozhodnutí Městského soudu v Praze, který s účinností od pondělka 27. dubna zrušil čtyři opatření Ministerstva zdravotnictví omezující volný pohyb, maloobchod a služby. „Já už jsem to říkal před třemi nedělemi, že je to problém,“ prohlásil Benda v České televizi. Vláda teď, podle něj, bude muset vytvořit plán na další setrvání v nouzovém stavu, jinak hromadné zákazy zaniknou.

reklama

„Já už jsem to říkal před třemi nedělemi, že je to problém, že se vláda pokusila tímto trikem dostat k řízení v nouzovém stavu, de facto na řízení republiky Ministerstvem zdravotnictví. Soud to dnes bohužel potvrdil, vláda se proti tomu nepochybně bude odvolávat, ale myslím si, že tahle věc je poměrně jasná. Ministerstvo zdravotnictví prostě nemělo být orgánem, který v tomto rozsahu ovlivňuje práva a svobody v České republice,“ má jasno Benda.

„Městský soud v Praze tím rozhodnutím jasně říká, že nemůžete omezovat práva a svobody rozhodnutím jednoho resortu a tvářit se, že se vlastně nic neděje,“ říká Benda o právní stránce vyhlášení zákazu volného pohybu a podnikání.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda teď, podle Bendy, bude muset reagovat, vrátit se do normálního řízení. „Nejspíše dále některé věci upraví v režimu nouzového stavu a přijde s tím, že chce dále řídit zemi v nouzovém stavu. My se budeme muset poradit, za jakých podmínek to vládě umožníme. Je jasné, že některé akce, třeba nad sto lidí, by se v tuto chvíli konat neměly, ale musí se to opravdu řídit podle právního řádu a ne podle nápadů pana premiéra a ministra Vojtěcha,“ tvrdí Benda.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 6657 lidí

„Když se tvářili, že to potřebují jen kvůli tomu, aby resort zdravotnictví zrychleně nakupoval předražený materiál, tak to se nám zdálo absurdní, aby ten stav trval kvůli Ministerstvu zdravotnictví. Ale pokud přijde vláda s tím, že potřebuje ještě do konce května toto a do konce června toto, tak jsme samozřejmě připraveni se o tom bavit. Musí tam ale být jasný a zřetelný scénář toho, co teda chce vláda dělat,“ apeluje na vládu Benda. A dodává, že Ministerstvo zdravotnictví „prostě nemělo právo na to, aby od sebe oddělovalo zdravé lidi, na to musí sloužit krizové řízení země. Rozhodnutím resortu zdravotnictví nemůže být zakázáno vycestovat, setkávat se, chodit do kostela a tak dále“.

Psali jsme: „Roušky dolů, otevřete hospody!“ Bramboračka: Po zrušení vládních zákazů zmíněn kolaps Česka Langšádlová (TOP 09): Neomezujme pohyb v schengenu, využívejme „chytrá řešení“ Zdechovský (KDU-ČSL) se zasadil o výzvu EP k vyšetření původu COVID-19 Babiši, zpackali jste to? Soud zrušil karanténu a vládní zákazy! Ale pozor...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.