Jádro je „čisté“, jsme zachráněni? Tak to ani omylem. Piráti a Zelení už zbrojí na další boj

Podle Daniela Beneše, generálního ředitele skupiny ČEZ, dosáhlo Česko pozitivního posunu k tomu, aby bylo schopné svou energetiku transformovat. „U plynu Evropská komise zrušila průběžné milníky na dekarbonizaci plynových zdrojů a stanovila zlomový termín 31. 12. 2035 pro nové projekty. Ty musí být od 1. 1. 2036 bez zemního plynu a tedy bezemisní,“ uvádí.

„U jaderných zdrojů byla doplněna udržitelnost z nich vyráběného tepla, podmínka licencování u požadavku paliva nepodléhajícího haváriím a byla upravena podmínka pro notifikaci jaderných projektů – ta se nyní vztahuje pouze na investice nad 40 mil EUR,“ říká s tím, že je třeba dokument zanalyzovat.

Podle spolku Vladimíra Budínského Konec uhlí – Nová energie však Česko svého nedosáhlo, protože v návrhu je údajně povinnost zbudovat jaderné úložiště do roku 2050, což je dle spolku nesplnitelné. A přechod z uhlí na plyn povede k vyšším emisím metanu, nemluvě o tom, že se bude do ČR ruský plyn dovážet z Německa.

Z návrhu každopádně nemají radost evropští Zelení (do této frakce náleží i čeští Piráti – pozn. red.), kteří proti němu dokonce vytvořili petici. „Stále obsahuje zařazení plynu a jádra mezi udržitelné investice,“ stěžují si Zelení na kompromisní návrh.

„Jaderná energie není udržitelná, je nebezpečná (vzpomínáte na Fukušimu?) a jaderný odpad budou řešit budoucí generace. Investice do jaderné energie by byly na úkor investic do úspornosti a obnovitelných zdrojů,“ tvrdí. Plyn je pak podle Zelených „klimatický zabiják“ a jeho používání brání dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Investice do jádra a plynu pak prý ještě zvýší závislost na dovozu těchto surovin.

