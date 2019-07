Jak dlouho vydrží Babišova vláda? Týdny, možná měsíce, odhaduje expert na domácí dění

„Možná to budou týdny, možná to budou měsíce, hodně bych se divil, kdyby vydržela do konce volebního období. Ale teď bude hodně záležet na Andreji Babišovi. Buď může vyhovět sociálním demokratům a podat kompetenční žalobu na prezidenta republiky, nebo druhou variantou je, že může nabídnout sociální demokracii jiný resort,“ poznamenal k současné situaci a k budoucnosti vládního kabinetu Jelínek.

„Předpokládám, že Andrej Babiš se teď chová tak, aby nerozhněval prezidenta Miloše Zemana,“ domnívá se Jelínek a dodává, že se všichni účastníci situace snaží o to, aby vše probíhalo nekonfliktně. „Žádná ostrá vyjádření zatím nepadla,“ dodal.

„Myslím si, že pro Andreje Babiše je sociální demokracie velmi cenný koaliční partner, zvlášť, kdyby se potvrdily bruselské audity, stanul by před soudem kvůli Čapímu hnízdu, hodí se mu politická strana, která je s ním ochotná komunikovat, než mít k sobě nějakou radikální stranu typu SPD. Kombinace osobních Babišových kauz a extremistů u moci by mohl být pro Andreje Babiše smrtící koktejl,“ varuje dále Jelínek.

Prezident Miloš Zeman podle jeho slov dosud nezměnil názor. „Prezident zřejmě neustoupil od té podmínky, aby se ty kauzy, které odhalil Antonín Staněk, aby se to prošetřilo,“ dodal. Včerejší schůzka byla dle jeho názoru zbytečná. „Budeme postupovat schůzku od schůzky – a stokrát nic umořilo osla, nebo spíše vládní koalici,“ podotkl.

Předseda ČSSD Jan Hamáček je dle jeho slov pod velmi silným tlakem předsednictva ČSSD. Zároveň dle jeho slov prezident Miloš Zeman dlouhodobě pracuje na rozvratu ČSSD. „Nejde o to, kdo bude na ministerstvu kultury. To je jen vhodná příležitost, aby Miloš Zeman vsunul nohu do dveří. Zeman má potřebu mít exekutivu pod palcem. On chce být tím, kdo šibuje s vládou, kdo šibuje s ministry,“ dodal.

A jaká je podle jeho slov budoucnost sociální demokracie? „Sociální demokracie přežila i horší období, přežije i toto,“ míní Jelínek. Strana je dle jeho slov v nešťastné situaci. „Opouštět vládu o prázdninách je hloupý krok,“ poznamenal také k období, které nyní je, a řada voličů je na dovolených.

