Jak dopadnou lidé z H-Systemu? Čunek, Babiš a Monsport upekli řešení

Pro Jiřího Čunka z KDU-ČSL je důležité, že do vyřešení případu nebude správce konkurzní podstaty Monsport z Horoměřic nikoho stěhovat, tedy rozhodnutí Nejvyššího soudu nebude uplatněno. Uvedl také, že se mají v průběhu srpna sejít bytové družstvo Svatopluk a Josef Monsport, aby se shodli na tom, kdo popř. jaký znalecký ústav bude zpracovávat znalecký posudek na byty, ve kterých postižení bydlí. Znalec by měl zhodnotit, jak velkou cenu měly zdi a základy, které H-System stihl postavit. Andrej Babiš uvedl, že celá záležitost je komplikovaná, a dobré je hlavně to, že se strany, které spolu dříve nekomunikovaly, domluvily na společném postupu a že lidem nehrozí vystěhování.

Jiří Čunek, který se celého případu ujal, také zmínil, že správce konkurzní podstaty navrhl způsob zpeněžení bytů dražbou, protože se jedná o průhledný a transparentní způsob, ale na to on dodal, že zatím v žádném případě prodeje majetku H-Systemu k dražbě nedošlo, ačkoliv používána být měla.

Martin Junek z bytového družstva si od setkání sliboval, že hlavní věřitel, firma Gomanold, jim vyjde vstříc, neboť byla již z konkurzu uspokojena, zatímco drobní investoři v drtivé většině nebyli. Ale firma Gomanold prý trvá na monetizaci bytů, takže budou muset členové družstva platit. Junek doufá, že kauzu s Monsportem vyřeší smírně. „My jsme připraveni zaplatit spravedlivou cenu, ale rád bych upozornil na to, že v celém tom průběhu konkurzu se prodávalo naprosto nespravedlivě; máme zdokumentováno, za jak nízké ceny správce prodával ty nemovitosti, a já to osobně považuji za konkurzní tunel,“ zakončil svou řeč Junek. Také odmítl, že by navrhoval, aby členové družstva Svatopluk dostali kompenzaci od státu.

Lubomír Kincl, advokát, řekl, že je důležité, že se strany domluvily na prvním kroku, což je plánovaná shoda na znaleckém ústavu. K dalším krokům raději nechce předjímat.

