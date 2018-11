Jak je to tedy se svéprávností Andreje Babiše mladšího? Hovoří uznávaný právník, profesor Jelínek

Vedoucí katedry trestního práva Univerzity Karlovy Jiří Jelínek se v České televizi vyjádřil k aktuálnímu vývoji v kauze firmy Čapí hnízdo premiéra Andreje Babiše (ANO). Jeho syn Andrej Babiš mladší tvrdí, že byl odvezen na ukrajinský Krym. Možná proto, aby nemohl být v kauze vyslechnut jako klíčová osoba. Co na to Jelínek? Podívejte se sami.

„Víte, já nemám žádné relevantní informace. Já dokonce ani nevím, v jakém procesním postavení je pan Andrej Babiš mladší, jestli je v procesním postavení obviněného, nebo je v procesním postavení svědka,“ prozradil Jelínek na úvod.

Pokud by se ukázalo, že Andrej Babiš mladší trpí závažnou psychickou chorobou a je-li stíhán, je prý možné jeho trestní stíhání zastavit nebo alespoň pozastavit do chvíle, než se jeho zdravotní stav zlepší natolik, aby mohl být znovu stíhán. To, zda stíhaná osoba trpí touto těžkou duševní poruchou, musí říci znalec.

Další rovinu představuje fakt, že je Andrej Babiš švýcarským občanem, takže je třeba podle toho postupovat. „To je ten obecný trestněprávní pohled, ale já opravdu nemám žádné konkrétní informace,“ zdůraznil Jelínek.

Kauza firmy Čapí hnízdo je podle Jelínka velmi citlivá a bez podrobnějších informací je prý velmi obtížné se k nim vyjádřit. Platí to i v případě, kdy se ukázalo, že odborné stanovisko ke zdravotnímu stavu premiérova syna vydala politička spojená s Andrejem Babišem starším. Faktem podle Jelínka je, že lze se žádostí o posudek oslovit jakéhokoli jiného znalce. Nový posudek bude mít v očích soudu váhu.

autor: mp