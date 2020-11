Jak mohli Trumpa vypnout? Co když měl info od tajných služeb? Fendrych vrtá do dění v USA, překvapivé

reklama

„Není na to jednoduchá a jednoznačná odpověď. Pro mě jako člověka, který zažil totalitu, kdy byla cenzura samozřejmostí a neexistovala veřejná svoboda slova, je to přes čáru. Podle mě se má svoboda slova držet a zrovna Spojené státy pro mě byly zemí, která toto reprezentuje,“ říká Fendrych v rozhovoru pro DVTV.

„Navíc Trump jako prezident mohl mít nějaké zprávy od tajných služeb, které ty podvody zjistily, a ty televize si prostě nemohly být v tu chvíli jisté, zda Trump nemluví pravdu,“ dodal komentátor Aktuálně.cz.

„Je to samozřejmě krajní a bezprecedentní krok, o tom není žádná diskuse, na druhou stranu za tuhle situaci je svým chováním zodpovědný Donald Trump,“ oponoval Moláček z Deníku N.

Podle Moláčka ani tak nejde o samotný fakt, že lhal, protože takových lží v televizi slyšíme od politiků hodně. „Jde o to, že se prohlásil za vítěze, aniž byly sečteny všechny hlasy, a bez sebemenších náznaků důkazů obviňoval druhou stranu z rozsáhlého volebního podvodu,“ oponuje Moláček s tím, že si nedokáže představit už nic krajnějšího, co by mohlo od prezidenta USA zaznít.

Navíc to podle něj nemůže být terminologicky cenzura, protože na té se podílí vládní moc na úkor médií, a ne naopak. „Média nemají žádnou povinnost přenášet žádné tiskovky, ani prezidenta, a samozřejmě pak je to na divákovi, aby se rozhodl, kterým médiím dá přednost. Navíc média mají i určitou morální povinnost v rámci servisu divákovi upozorňovat, že něco je lež nebo to není prokázáno,“ má jasno Moláček. „Média by měla ctít základní pravidla demokracie a toto bylo jejich porušení,“ dodává.

Fendrych ale znovu opakuje, že vypnutí Trumpa uprostřed proslovu je podle něj cenzura. Navíc v té době, kdy se prohlásil za vítěze, ještě nebylo o vítězi rozhodnuto, takže šlo podle Fendrycha spíše o klasické politické velkohubé prohlášení než neuznání výsledku volby. „V té době to prostě ještě bylo na hraně a navíc i Biden v době, kdy to ještě nebylo sečteno, se prohlásil opatrně za vítěze,“ upozorňuje Fendrych. „Ty televize tam třeba mohly dát dospodu pásku, kde by se psalo, že jsou Trumpovy informace podle nich nepodložené nebo zavádějící,“ dodává.

„Však ti moderátoři ale slíbili, že pokud Trump přijde s nějakými důkazy, tak to samozřejmě všechno odvysílají, takže já tam nevidím tu snahu médií umlčet Trumpa za každou cenu,“ stojí si za svým Moláček. „On prostě v těch útocích na demokracii překročil mez, která je tolerovatelná. Protože skutečně vyzývat k zastavení sčítání hlasů, které byly odevzdány ve volbách, to je prostě útok na samotné DNA demokracie, na svobodné volby,“ tvrdí Moláček a dodává, že Trump rozdmýchával atmosféru skoro na občanskou válku a v tom mu média rozhodně nemusejí pomáhat.

Jenže podle Fendrycha naopak to vypnutí Trumpovy voliče ještě více přesvědčilo, že něco není v pořádku. „Myslím si, že ti voliči to nepochopili a nepřijali, oni to jako cenzuru berou,“ má jasno. Navíc novináři podle něj pracují se lží pravidelně, protože politici jednoduše občas zalžou a v tom mediálním prostoru to je. „Třeba u nás premiér Babiš také na tiskovce lže, když tvrdí, že roušek je dostatek a je dost všeho a že není žádný problém, a vy, když se na to díváte, taky víte, že to není pravda,“ srovnává Fendrych s tím, že Babiše televize také nevypínají. „Pak je prací nás, komentátorů, tu pravdu hledat a navíc si musíme uvědomit, že ani my tu pravdu nemáme, my ji jen hledáme,“ dodává.

„Ale tady nejde o pravdu a lež,“ opakuje poněkolikáté Moláček. „Politikům nejde zakázat, aby lhali, a lhaní není protizákonné. Jde o to samotné tvrzení, které mohlo vyvolat velké společenské problémy. A koneckonců bylo to i nepodložené obvinění někoho, což už protizákonné je,“ tvrdí Moláček, kterému se prý to vypnutí také moc nelíbilo, ale v tomto případě bylo třeba zvolit tvrdé opatření, zatímco třeba informační pás pod videem je příliš měkké opatření. „Spousta lidí funguje tak, že co vidí a slyší v televizi, navíc od prezidenta, tak vezmou jako validní informaci a nějaké vysvětlování pod čarou nebo po tiskovce už tak nevnímají,“ dodává Moláček.

