Jak může dopadnout vládní krize? Tady jsou tři možnosti

Sociální demokraté chtěli ministra kultury Antonína Staňka odstranit z jeho postu nejpozději 31. května. Nestalo se. Uplynul víc než měsíc a Staněk zůstává ministrem. Předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček dal jasně najevo, že chce tuto situaci mít vyřešenou do 30. června. A ani to se nestalo. Schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a Janem Hamáčkem, kteří se Zemana pokusí přemluvit, aby si plnil své ústavní povinnosti, se bude teprve konat.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle deníku hledá předseda vlády Andrej Babiš způsob, jak se se svou vládou udržet u moci, aniž by přitom ztratil tvář Miloš Zeman a Jan Hamáček. Jednu z možností představuje výměna resortů mezi ANO a ČSSD, i když by to znamenalo zásah do koaliční smlouvy.

„Bude-li si Zeman stát na Staňkově setrvání, mohlo by si ANO převzít ministerstvo kultury a ČSSD resort školství. Pak už by premiér trval na stažení Staňka s tím, že nejde o nominanta ANO, případně si ho tam nechal, protože to není jeho boj. ČSSD by na tom vydělala s novým resortem by se zbavila i Staňka a získala by vlivnější úřad. Premiér by si také dopřál opožděnou satisfakci: ministra Roberta Plagy (ANO) se chtěl zbavit již před časem, školy se však za něj postavily a Babiš nechtěl zbytečně čeřit emoce,“ napsal k tomu deník.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K takovéto výměně může dojít, i protože jsou prý všichni tři aktéři tak trochu překvapení, jakého horizontu vládní krize dosáhla. Skutečnost, že řešením sporů mohou být i předčasné volby, může udržet tři zmíněné pány u jednacího stolu.

Další z možností prý je, že Hamáček ustoupí, navrhne na ministr kultury někoho jiného a krok zpět učiní i Zeman, který odvolá Staňka.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud se nic z toho nestane, jsou na stole stále předčasné volby.

Psali jsme: Ústavní darebáctví Zemana. Babiš se bojí předčasných voleb... Dienstbier řádil před kamerou Setkání Zemana s Babišem a Hamáčkem se odkládá asi na čtvrtek Staněk, nebo nové volby! Jasné ultimatum Hamáčka před rozhodující schůzkou v Lánech Hamáček: Napravili jsme křivdu, spáchanou pravicovou vládou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp