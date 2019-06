Jak si pan miliardář může dovolit dávat prostor extremistům Klausovi a Tomskému? Patočkův web pohrozil

Bergovi konkrétně vadí, že prostor pro šíření lží dává server Novinky.cz, jež dle jeho slov spadají právě pod Lukačoviče (Berg píše, že Lukačovič Novinky.cz z jedné třetiny vlastní a jeho Seznam zde prodává reklamu). Lži se dle Berga šíří v komentářích Václava Klause mladšího, Alexandra Tomského, ale i ve zpravodajství. Poukazuje na článek, jenž je dle něj hoaxem. Jde o slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ohledně návrhu jednotné minimální mzdy ve všech zemích EU. Macronovi však prý jde o něco jiného.

A Lukačovič prý na těchto zprávách vydělává nemalé peníze. „Novinky jsou jeden z nejnavštěvovanějších zpravodajských webů u nás a jejich mediální manipulace ovlivňují veřejné mínění statisíců lidí u nás,“ poznamenal Berg. „Kromě nekvalitní redakční práce, která umožňuje zveřejňovat zmíněné hoaxy a nepravdivé zprávy, pak Novinky ve své názorové sekci dávají prominentní prostor extremistům, jako jsou Václav Klaus ml. nebo Alexander Tomský, kteří zde mohou psát naprosto cokoli,“ dodal Berg.

„Je dobře, že lidé jako Andrej Babiš se svou Mafrou, Daniel Křetínský se svým CNC nebo Ivo Valenta se svými Parlamentními listy jsou terčem opovržení za mediální manipulace, které jejich média provádějí pro prosazení jejích politických a ekonomických zájmů. Jaké jsou zájmy Ivo Lukačoviče, nevím, a samozřejmě ze zmíněného nevyplývá, že on sám jakkoli obsah webu Novinky.cz má možnost ovlivnit, ale komu směřují takto vydělané peníze, je jasné. Je tedy na čase, aby i on byl terčem stejného opovržení za to, jakým odporným způsobem na Novinkách vydělává,“ uzavřel.

