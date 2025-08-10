Jak to bylo se Zelenského zákonem na protikorupčníky. Hovoří zklamaný poslanec
10.08.2025 17:10 | Zprávy
Ukrajinský parlament přijal koncem července 2025 sporný zákon, který podle kritiků výrazně oslabuje nezávislost Národní agentury pro prevenci korupce (NAPC). Tento krok vyvolal vlnu nevole mezi opozicí, protikorupčními aktivisty i mezinárodními partnery Ukrajiny.
V reakci na přijetí zákona, který výrazně oslabuje nezávislost Národní agentury pro prevenci korupce (NAPC) opustil poslanecký klub vládní strany Služebník lidu (Sluha narodu) poslanec Dmytro Kostjuk. Nový zákon mění pravidla pro jmenování šéfa NAPC, klíčové instituce v boji proti korupci na Ukrajině. Podle kritiků dává vládní straně větší vliv na výběr kandidátů, což ohrožuje nezávislost agentury.
Přijetí zákona provázely bouřlivé debaty v ukrajinském parlamentu (Verchovna Rada), kde pro něj hlasovala těsná většina poslanců Služebníka lidu. Opozice včetně stran Hlas a Evropská solidarita zákon označila za útok na demokracii a legalizaci korupce. „Nemohu nadále být součástí strany, která přijímá zákony, jež ničí nezávislost protikorupčních institucí,“ uvedl Dmytro Kostjuk v rozhovoru pro Prima CNN. „NAPC je klíčovou institucí pro boj s korupcí a tento zákon ji podřizuje politickým zájmům. To je v rozporu s tím, za co jsem kandidoval,“ dodal. Kostjuk opustil poslanecký klub Služebníka lidu 31. července 2025, a stal se tak dalším poslancem, který se odvrátil od strany prezidenta Zelenského.
Anonymní poslanec strany uvedl: „Bylo nám řečeno, že hlasování pro zákon je otázka loajality. Někteří z nás se ale nechtějí podílet na ničení protikorupčních mechanismů.“ Kostjuk sám přiznal, že obdržel nabídky od vedení strany, aby změnil svůj postoj, což však odmítl. Jaroslav Jurčišin, poslanec za opoziční stranu Hlas, zákon ostře kritizoval: „Tento zákon je dalším krokem k centralizaci moci. Zelenskyj a jeho strana chtějí kontrolovat všechny klíčové instituce včetně těch, které mají dohlížet na jejich vlastní činnost.“
Přijetí zákona vyvolalo znepokojení i u mezinárodních partnerů Ukrajiny. Evropská unie vydala prohlášení, v němž vyzvala Ukrajinu, aby zachovala nezávislost NAPC, která je považována za klíčovou podmínku pro pokračování finanční podpory a integraci do EU. „Nezávislost protikorupčních institucí je klíčová pro integraci Ukrajiny do EU. Tento zákon vyvolává vážné otázky ohledně závazku Ukrajiny k reformám,“ uvedl anonymní zdroj z EU pro deník Kyiv Independent. Podobně se vyjádřil i Mezinárodní měnový fond, který pohrozil přehodnocením svého finančního programu pro Ukrajinu. Vitalij Šabunin, šéf ukrajinského Centra pro boj proti korupci, označil zákon za „de facto legalizaci korupce na nejvyšší úrovni“. Varoval, že oslabení NAPC může ohrozit nejen mezinárodní podporu, ale i důvěru ukrajinských občanů ve vládu.
Podle průzkumů ukrajinské agentury Razumkov vytrvale klesá podpora strany Služebník lidu, a to právě kvůli podobným kontroverzním rozhodnutím. Odchod Dmytra Kostjuka není ojedinělý. Stranu Služebník lidu opustilo v posledních letech několik poslanců kvůli neshodám s jejím směřováním. Kritici tvrdí, že strana se odklonila od svých původních slibů o transparentnosti a boji proti korupci, které ji vynesly k moci v roce 2019. Sporný zákon o NAPC je vnímán jako součást trendu centralizace moci, který zahrnuje i omezování nezávislosti jiných institucí, jako jsou Národní protikorupční úřad (NABU) či Specializovaný protikorupční soud.
