Jak to na mě útočíte? Mluvili o kravách, Nerudové se to asi dotklo

reklama

„Mistrovství začalo o něco dřív, ale bohužel není moc repre. Tihle útočníci totiž nehrajou úplně fair play. A ještě je to trochu přesilovka. Tohle si zaslouží rozebrat elektronickou tužkou,“ sedí v dresu před kamerou lídryně hnutí STAN do Evropského parlamentu Danuše Nerudová.

„Vítám vás u prvního dílu pořadu Nájezd týdne. Pojďme na to,“ zve Nerudová.

„Průměrná Danuše Nerudová vydechne 0,9 kg CO2 za den. A někteří idioti si myslí, že je rozdíl, pokud jsou emise z Danuše, z krávy nebo z auta. Já bych navrhnul, aby se zkusila nadechnout a pak nevydechla,“ přečetla text Deníku N – tedy myšlenku lídra Motoristů a Přísahy Filipa Turka, kterou Deník N citoval, Nerudová. „Fuu, dvě minuty pro Filipa Turka za podražení,“ uvedla Nerudová.

Podražení od Filipa Turka i Babišovy góle. Kdo z nich si zaslouží vyhrát NÁJEZD TÝDNE #1? Hlasujte ve vláknu pod videem. ?? pic.twitter.com/a8x25nbQzC — Danuše Nerudová (@danusenerudova) April 24, 2024

Podle ní je kritická diskuse namístě, ale je fajn znát její mantinely. „Ohledně argumentačních faulů týkajících se klimatické změny si můžete podat ruku s Václavem Klausem. A jo, vy už jste si ji vlastně podali,“ poukazuje Nerudová na setkání exprezidenta s Filipem Turkem. „Já to rozdejchám, v pohodě, ale chci, aby tu mohly v klidu dejchat a žít i další generace, a prvním krokem k tomu je tenhle problém nepopírat. Nezlehčovat. Ale začít s tím něco konečně dělat,“ dodala Nerudová.

„Tak co tam máme dál?“ ptá se Nerudová a pouští projev Andreje Babiše (ANO) na půdě Poslanecké sněmovny. „V jaké dimenzi žije tato osoba, jejímž jediným zájmem je pro sebe urvat jakékoliv euro koryto, aby mohla další roky dojit erár.“

„No to jsou zase góle. Koukám, že přirovnání z kravína rád používá i tenhle československý útočník. Ale já si Evropu, na rozdíl od nich, euroskeptiků a populistů, nepředstavuji jako dojnou krávu. Ti, co na Evropskou unii akorát kydají hnůj, ale beze studu berou z jejího koryta, nikomu neprospějou. My chceme Evropu tvořit, ne bořit. A věřím, že rozhodčí, teda voliči, to uvidí úplně stejně. No nic, byl to plodný týden. Do voleb nás jich ještě pár čeká. Zatím můžete hlasovat, který z mých milých kolegů fauloval nejvíc. A koho byste nominovali na nájezd týdne vy,“ zakončila Nerudová.

V anketě, kterou pod svůj příspěvek na sociální síti X připojila, hlasovalo ke středeční 20. hodině přes 200 diskutujících. A výsledek? Zatím vítězí Andrej Babiš.

Psali jsme: „Sežrali“ je na bojišti, teď i v obchodech. Výsměch Rusů nezná mezí Zakázat celému světu, nařídila komisařka Muskovi. Aby nebylo vidět, jak muslim vraždil Poškozuje nás, jde o hodnoty. Ministr znovu plivl na Cyrila Svobodu Boj o televizi: Na Slovensku vypustili VIDEO

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE