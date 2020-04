Jak v Rusku! U Xavera vybuchla bomba kolem Koněva. A vůbec to tam bylo zajímavé...

reklama

Xaver začal odstraněnou sochou maršála Koněva a dopisem, který zaslal ministr obrany Ruské federace, Sergej Šojgu svému protějšku v České republice, ve kterém ho žádá o odevzdání památníku Rusku. Jenže památník není majetkem ministerstva obrany.

Psali jsme: „Odevzdejte nám sochu maršála Koněva!“ Ruský ministr poslal rázný dopis Metnarovi. Toto v něm píše dále...

Anketa Zeman by si přál, aby vládní koalice ANO a ČSSD pokračovala i po volbách. Souhlasíte? Souhlasím 13% Nesouhlasím. Chci vládu ANO s někým jiným 75% Nesouhlasím. Nechci už Babiše premiérem 12% hlasovalo: 2093 lidí

Moderátor se ptal, jestli z odstranění Koněva nemůže být problém, ale Holec ho ubezpečil: „Já bych se nebál, jsou zavřený hranice. Takže i kdyby sem chtěli vyjet znovu, tak je zastaví.“ Ale dodal, že přepisování dějin nemá rád. „Oni tady osvobodili část Česka, Prahu, tak nevím, proč dneska chceme něco přepisovat. Možná se nám to nelíbí, možná se to ideologicky nelíbí TOPce a STANu, kteří teď vládnou na Praze 6, ale takhle se dějiny nepřepisují. To přepisují takhle v Rusku,“ tvrdil Holec, že starosta Kolář se chová úplně stejným způsobem.

Na téma koronavirus se Xaver věnoval rozhovoru anesteziologa Balíka s titulkem „Koronavir nezastavíme, pro většinu je to rýma, čísla mrtvých jsou zkreslená. Politici ho zneužívají“.

Psali jsme: Stejně to nejde zastavit. Uvolněte to, nebo zničíme Česko! vzkázal expert vládě

„Já na protest proti tomu článku jsem si zapomněl roušku v autě,“ pravil moderátor.

Holec dal Balíkovi částečně za pravdu, že mrtví povětšinou zemřeli s koronavirem, ale ne na něj. Ale že by se politikům hodil do krámu, o tom pochyboval. Prý nikomu tak nezhatil plány tak, jako Andreji Babišovi a jeho „rozdavačné politice“, kterou si kupuje voliče. Komentátor souhlasil, že koronavirus s lidmi zůstane, stejně jako chřipka. „Já už se cítím mentálně promořený koronavirem, protože je všude,“ pravil Holec a navrhl, že by se mohl s promořením udělat pokus na skupině lidí. Např. na senátorech. „Konečně by k něčemu byli za ty peníze, tak by se mohli obětovat pro národ, mohli by se promořit a viděli bysme,“ žertoval komentátor.

Moderátor pak uvedl, že Babiš chce na udržení ekonomiky rozdat bilion korun, a Holec konstatoval, že dotyčný bilion půjde z kapes daňových poplatníků. Ale Xaver oponoval, že si Babiš půjčí „v Evropě“, na což Holec kontroval, že půjčky se musí splácet, i když státy nesplácejí stoprocentně. „Já myslím, že to Ursula odpustí potom, velkoryse. Vezmem pár uprchlíků a ona to odpustí,“ žertoval Xaver, ale podle Holce šéfka eurokomise Česko z ničeho nevytáhne. Leda by si evropští politici a úředníci sáhli na platy. EU dle něho promeškala moment, kdy se mohla prezentovat, že je blíže občanům.

Fotogalerie: - Kladno, Lidice, vlasovci

Došlo i na proslavenou fotografii vládních představitelů a jiných činitelů, včetně prezidenta, v Lánech. Holec doplnil, že na obědě byl i policejní prezident. A žasl, že „hlavouni“, včetně prezidenta skočili na argument, zda se pod rouškou dá jíst: „Ten chce normálně novináře střílet, tak teď myslím promarnil dobrý moment jim říct: Vy jste se všichni zbláznili, spíš se starejte o to, co jsme řešili, a ne o to, zda se pod roušku dá vecpat kulička hroznového vína.“

Holec mínil, že příležitost promarnila i TOP 09. „Oni nejdřív slíbí mír vládě, podporu, že budou kritizovat věcně a konstruktivně, to je jejich role, v pořádku, ale ten džihád, ve který se to záhy zvrhlo... Speciálně TOPka, a jestli sledujete šéfku TOPky, tak si říkáte, jestli žije vůbec na téhle planetě,“ kritizoval Markétu Pekarovou Adamovou. „Její twitter, když někdo něco někde řekne, tak ona okamžitě musí negovat. Když se na ni podíváte v té roušce, s těma vytřeštěnýma očima, tak to se opravdu leknete, víc než koronaviru.“ Holec poznamenal, že v TOP 09 už je to asi nebaví a tak se rozhodli cílit na 3 % ve volbách.

Což rozpoutalo diskusi, kam se po neúspěchu TOP 09 vrtne Miroslav Kalousek. Podle komentátora by se mohl vrátit k „bratrům“ v KDU-ČSL, ale ti už by ho prý nechtěli. Takže bude v nějaké straně, která účinkuje v pořadu ČT Politické spektrum, neboli dle Holce „v politickém zoo“. U Kalouska doufal, že jeho vlastnictví tří revolverů se nekombinuje s jeho zálibou v alkoholu. „S druhou láhví whisky na něj padá strach o demokracii,“ prohlásil o předsedovi posanecckého klubu TOP 09. Podle něj se jedná o zoufalství a nepochopení faktu, že svá nejlepší léta má opoziční politik už za sebou.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K závěru se Holec věnoval požadavkům ČT na zvýšení koncesionářských poplatků. Podle komentátora i ČT promrhala příležitost si udělat inventuru a utáhnout opasek. Ze všech kánálů ČT prý jen asi dva splňují veřejnoprávní misi, ČT24 a ČT Art. „Zbytek klidně zrušte, bude to stát polovinu nebo třetinu, a bude to perfektní,“ prohlásil.

Psali jsme: Okamura u Xavera řekl něco nepěkného o Kolářovi, který odstranil Koněva. Padlo i napojení na Sorose U Xavera bourali lavičku Václava Havla. A řekli, co po krizi udělá EU: Nebude jásot „To se mám věšet?“ Vyskočil u Xavera bez filtru. O Hřebejkovi i koronaviru Jana Černochová: Kvůli viru rušit zbrojení? To je špatně. Dětem brannou výchovu. A Bruselu...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.