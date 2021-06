Jako kdyby stála železná opona. Hejma k nám a EU... Konkrétně

V dalším díle své Hejma show měl komentátor a rocker tři témata. Jednak tornádo na Moravě, pak pozdvižení okolo nového maďarského zákona a nakonec teplickou kauzu okolo úmrtí Roma. Co říkají klima alarmisté podle něho „s pravdou to nemá nic společného". Viktor Orbán je podle něj západní Evropou kritizován neprávem a Babiš prokázal odvahu, když řekl, že zákon musí sám vidět a zhodnotit. „My jsme si říkali, to je fajn, to je jen americký problém, to se nás netýká, a najednou bum prásk, už to tady máme v Teplicích," okomentoval „teplického Floyda".

reklama

Anketa Máte důvěru v profesora Jaroslava Flegra? Mám 5% Nemám 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 668 lidí

Také se dotkl odporu převážně západní Evropy proti novému maďarskému zákonu, kterému je přisuzováno, že je namířen proti homosexuálům a jiným sexuálním menšinám. Podle Hejmy neprávem, zákon zakotvuje právo pro rodiče vychovávat své děti jak chtějí, podle svého přesvědčení a tradic. Což Hejmovi připadá lepší, než když o sexuální výchově rozhodne politik nebo úředník.

Krátce shrnul, jak europarlament začal vydávat usnesení proti Maďarsku. „Najednou vidíme, jak ta Evropa je ještě pořád rozdělená, protože když jsem viděl ráno mapičku toho hlasování, tak to vypadalo, jako kdyby železná opona ještě pořád stála," okomentoval rozdělení zemí, které se proti Maďarsku vymezily či nevymezily. Na východě pak dle Hejmy panovala zdrženlivost, např. když Andrej Babiš prohlásil, že se musí se zákonem seznámit, což podle něj hraničí až s výmluvou. „Ale nicméně chtělo to určitou odvahu, chtělo to kuráž, postavit se na opačnou stranu než všechny ty mocné země Evropské unie, které jsou na západ od našich hranic," ocenil premiéra.

Fotogalerie: - Znojemská vinařská podoblast

Podle komentátora přes všechny nedostatky toho Maďaři pro Evropu udělali hodně, například v bojích proti Turkům. „Není to tak dlouho, co jsme tady měli migrační vlnu v roce 2015 a jediný stát, který v tom udělal něco zásadního, něco, co fungovalo, byli zase Maďaři, který postavili ten plot a dali jasně najevo, že tudy cesta pro migranty nevede. Což mělo určitě dobrý vliv i na naší zemi, protože jsme tomu strašnému nátlaku nebyli nakonec podrobeni," řekl Hejma a dodal, že sledovat roli Maďarska v Evropě bude ještě zajímavé.

Dotkl se také kauzy okolo Stanislava Tomáše, který zemřel předminulou sobotu v Teplicích a je přirovnáván k Georgi Floydovi, kvůli kterému v USA vypukly nepokoje. „My jsme si říkali, to je fajn, to je jen americký problém, to se nás netýká, a najednou bum prásk, už to tady máme v Teplicích," glosoval. Ale ocenil, že Češi prokázali chladný úsudek a smysl pro realitu. Doplnil, že si dokonce němečtí Romové předvolali českého velvyslance. A ptali se ho slušně, ale do médií pak prohlašovali, že se jedná o nechutný brutální zločin, který je třeba potrestat. Pochválil naopak novináře Jiřího Doležala z Fora24, že se postavil za policisty, kteří proti narkomanovi zasahovali.

Psali jsme: Pirát Peksa bušil do policistů za zákrok na Roma v Teplicích. Pak přišla studená sprcha od herce. Rasističtí fízlové, fetky a žluč! Nedávno předvedl, že „zakleknutí“ zločince nezabije. Teď mu došla trpělivost znovu: Povyšování ras a etnik... Režisér Adamec se neudržel: Český Floyd? Ne! Feťák. A Rom. Proto ten povyk. Teď někdo v Bruselu řekne, že za to může Babiš, Zeman a Putin „Pojďte nás zabít! Vrazi! Vrazi! Vrazi!“ V Teplicích to po smrti Roma znovu vřelo. Obklopené policejní auto

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.