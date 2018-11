Jakub Janda se zlobí: A už dost! Budeme se Rusku bránit. Babiš možná vystoupil proti Rusku

„Mladá fronta DNES prokázala, o čem dříve točili Reportéři ČR – že do Zemanovy prezidentské kampaně tekly ruské peníze z blízkého okolí Vladimira Putina. Ano, čtete dobře. Dělo se tak skrze stranu SPOZ (známá jako Strana přátel organizovaného zločinu), kterou fakticky řídil Martin Nejedlý. Ten, který Zemanovi řídil obě prezidentské kampaně a posledních šest let ho fakticky ovládá, řídí mu přístup k lidem a informacím. Také když měl osobní problém a dlužil 32 milionů, tak to za něj ruská strana na podzim 2016 zaplatila, takže mohl zůstat i nadále Zemanovým loutkovodičem,“ začal svůj facebookový status Janda.

Následně dodal poznámky k tomu, abychom si uvědomili, jak obrovské to je. „Hlavní hybatel strávil deset let v okolí vysokých ruských politických kruhů, dodnes odmítá zveřejnit, co tam přesně dělal. Říkejme mu ‚ruský poradce‘. Po návratu do Česka založil stranu placenou ruskými penězi, která posloužila jako nástroj, jak dostat Zemana zpět do politického prostoru. Následně tento hybatel zorganizoval Zemanovu první prezidentskou kampaň, kde vedl její financování. To dodnes v detailu neznáme. Dodnes nevíme, kdo šest let platí šéfporadce prezidenta ČR,“ poznamenal Janda a dodal, že jakmile začala ruská invaze do Ukrajiny, Zeman začal jako probuzený spící agent a od té doby slouží jako ruský trojský kůň v nejvyšší instituci našeho státu.

„Pro ruské zájmy vykonal desítky kroků, máme je všechny zmapované. Prezident ČR pracuje pro Rusko. A také pro čínskou komunistickou stranu. Ruské peníze platily Zemanovu prezidentskou kampaň, kterou řídil člověk vyplacený ruskými penězi. Dnes se ruský poradce Nejedlý snaží přes Zemana odvydírat vládu, aby přiklepla obrovskou zakázku na české jaderné bloky Rusům, a tím se geopoliticky zavázala na desítky let,“ sdělil Janda a pokračoval, že nastávají dva zásadní momenty.

„Po ruských penězích na Hradě jde Mladá fronta DNES, tedy premiér Babiš. Ten se zatím držel vůči Zemanovi hodně zpátky. Pokud tohle znamená, že se konečně premiér začne bránit ruským chapadlům okolo prezidenta, tak je to skvělá zpráva. Už 40 poslanců požaduje sněmovní vyšetřovací komisi na rozkrytí ruského a čínského vlivu v české politice. Konečně. Kdy jindy potřebujeme detailní vyšetření všech ruských a čínských vlivových a finančních toků do naší politiky? Pokud s tím souhlasíte, tak tohle posdílejte. Je potřeba konečně začít odpor proti ovládání našeho státu nepřátelskými diktaturami,“ uzavřel Janda se slovy, že už toho bylo dost. K vyšetřovací komisi na vliv Ruska či Číny na politické dění v Česku se Janda rozhovořil již v minulých dnech, kdy podotkl, že odpor začíná. „Podobné vyšetřovací orgány existují v USA neb Británii, díky nim se na veřejnost dostává obrovské množství informací o vlivu diktátorských režimů na místní politiku. Měli jsme to udělat už minimálně před dvěma lety. Pokud něco chcete udělat, tak řekněte svým poslancům, že by to měli udělat,“ uzavřel Janda k informaci, že TOP 09 tvrdí, že již disponuje dostatkem podpisů. Celé příspěvky Jakuba Jandy: PŘICHÁZÍ ZLOM. POJĎME SE ZAČÍT BRÁNIT. Mladá fronta DNES prokázala o čem dříve točili Reportéři ČR - že do Zemanovy prezidentské kampaně tekly ruské peníze z blízkého okolí Vladimira Putina. Ano, čtete dobře. Dělo se tak skrze stranu SPOZ (známá jako Strana přátel organizovaného zločinu), kterou fakticky řídil Martin Nejedlý. Ten, který Zemanovi řídil obě prezidentské kampaně a posledních šest let ho fakticky ovládá, řídí mu přístup k lidem a informacím. Také když měl osobní problém a dlužil 32 milionů, tak to za něj ruská strana na podzim 2016 zaplatila, takže mohl zůstat i nadále Zemanovým loutkovodičem. Jenom abychom si uvědomili, jak obrovské to je: - Hlavní hybatel strávil deset let v okolí vysokých ruských politických kruhů, dodnes odmítá zveřejnit co tam přesně dělal. Říkejme mu "ruský poradce". - Po návratu do Česka založil stranu placenou ruskými penězi, která posloužila jako nástroj jak dostat Zemana zpět do politického prostoru. - Následně tento hybatel zorganizoval Zemanovu první prezidentskou kampaň, kde vedl její financování. To dodnes v detailu neznáme. - Dodnes nevíme, kdo šest let platí šéfporadce prezidenta ČR. (!!!!) - Jakmile začala ruská invaze do Ukrajiny, Zeman začal jednat jako probuzený spící agent a od té doby slouží jako ruský trojský kůň v nejvyšší instituci našeho státu. Pro ruské zájmy vykonal desítky kroků, máme je všechny zmapované. Prezident ČR pracuje pro Rusko. A také pro čínsku komunistickou stranu. - Ruské peníze platily Zemanovu prezidentskou kampaň, kterou řídil člověk vyplacený ruskými penězi. - Dnes se ruský poradce Nejedlý snaží přes Zemana odvydírat vládu, aby přiklepla obrovskou zakázku na české jaderné bloky Rusům a tím se geopoliticky zavázala na desítky let. Tohle všechno už dnes víme, je to prokázáno černé na bílém. Přesto se skoro všichni politici báli to začít prošetřovat. Nastávají dva zásadní momenty. A) Po ruských penězích na Hradě jde Mladá fronta DNES, tedy premiér Babiš. Ten se zatím držel vůči Zemanovi hodně zpátky. Pokud tohle znamená, že se konečně premiér začne bránit ruským chapadlům okolo prezidenta, tak je to skvělá zpráva. B) Už 40 poslanců požaduje sněmovní vyšetřovací komisi na rozkrytí ruského a čínského vlivu v české politice. Konečně. Kdy jindy potřebujeme detailní vyšetření všech ruských a čínských vlivových a finančních toků do naší politiky? Pokud s tím souhlasíte, tak tohle posdílejte. Je potřeba konečně začít odpor proti ovládání našeho státu nepřátelskými diktaturami. Už toho bylo dost.

---

TOHLE JE ZÁSADNÍ.

Odpor začíná.

Čtyřicet poslanců požaduje sněmovní vyšetřovací komisi na vliv Ruska či Číny na politické dění v Česku.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef