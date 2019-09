Jan Hrušínský je zpět. Jde o Gretu a její mozek

Začíná být legrační, kolik lidí je ochotno plivnout na mladou holku, která za jeden rok dokázala víc než většina jejích odpůrců za celý život. Greta veřejně říká, co si myslí. No a co? Ještě ke všemu je chytrá. To dráždí. – To jsou slova principála Divadla Na Jezerce Jana Hrušínského, který se vyjádřil k vystoupení švédské aktivistky Grety Thunbergové.

V pondělí v newyorském sídle OSN začal klimatický summit, se svým projevem tam vystoupila i švédská aktivistka Greta Thunbergová a divákům v sále sdělila, že jsou zlí lidé. Pohrozila také, že je „bude sledovat“ a v případě, že selžou, mladá generace jim to nikdy neodpustí.

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“ Uvedla také to, že jí byly ukradeny sny a dětství.

K jejímu vystoupení se vyjádřil i principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. „Začíná být legrační, kolik lidí je ochotno plivnout na mladou holku, která za jeden rok dokázala víc než většina jejích odpůrců za celý život. Greta veřejně říká, co si myslí. No a co? Ještě ke všemu je chytrá. To dráždí. Taky je bohužel postižená. Aspergerův syndrom je druh autismu. Jeho výhodou je skvělý mozek a nadprůměrná paměť. Nevýhodou je všechno ostatní. To se to vytahuje, na nemocné lidi, co?“ zeptal se Hrušínský.

„Bojovníci za práva heterosexuálního bílého muže jsou z Grety nepříčetní. Jakl, Foldyna, Vandas, A. B. Bartoš, Poklička, Konvička, Zeman z ní hysterčí, Klaus mladej i starej, ruská Trikolóra se bouří, babišovci se řehtají jak pominutí – asi že má Greta čerstvě Nobelovu cenu, Zahradil se bije v prsa, Semelová nemůže pochopit, kancléř bez prověrky i starej Faltýnek si myslí, že děti nemůžou rozhodovat o tom, jak budeme žít (v roce 1989 to samé říkal bolševik Štěpán – tomu jsme ovšem tenkrát řekli, že nejsme děti – pamatujete?), dokonce i taková bedna plná inteligence jako je Jaromír Soukup se té mladé nositelce alternativní Nobelovy ceny posmívá. Parlamentní listy, Aeronet, Protiproud Institutu starýho Klause, dokonce i Pravý prostor, Babišova média – ti všichni by ji nejraději zlynčovali, ukřižovali, pověsili na dvoře,“ zkonstatoval Hrušínský.

„A přátelé – k tomuhle byste se přidali i Vy? A nestyděli byste se? Ani trochu? Za jeden rok dokázala více než většina jejích fanatických odpůrců za celý život. Přeji hezký den. A nehysterčete. Je to jen můj názor,“ uzavřel Hrušínský.

