Jana Černochová o válce mezi USA a Íránem: Pocítili bychom to i my

Hnutí Svoboda a přímá demokracie i komunisté vyzývají vládu, aby stáhla české vojáky z Iráku.

Veselý ČTK řekl, že reakce Íránu byla očekávaná. „Nicméně určitě není v zájmu ani Íránu, USA, Evropské unie, ani nás, aby násilí dál eskalovalo. Pokud si budou obě země dál oplácet, násilí eskalovat bude,“ varoval. Pokud nejsou americký prezident Donald Trump a zástupci Íránu schopni zasednout k jednacímu stolu, mohla by zásadní roli sehrát EU, míní. „Mohla by se pokusit uklidňovat situaci a nastavit pravidla komunikace,“ dodal.

Černochová doufá v to, že se ke slovu místo raket dostanou diplomaté. „Válka mezi Spojenými státy a Íránem by měla nejenom tragické důsledky pro Írán a Irák, ale i pro další země v regionu včetně Izraele, a nevyhnutelně bychom její důsledky pocítili i my zde v Evropě,“ uvedla.

Na jiných základnách v Iráku působí téměř 40 českých vojáků v misi NATO a v Bagdádu je na výcvikové misi pět českých policistů. „Nemám k dispozici zpravodajské informace o bezpečnostní situaci v oblastech, kde působí, ale předpokládám, že Ministerstvo obrany situaci nejenom sleduje, ale má vypracované plány pro rychlé stažení našich vojáků a dalších českých občanů z Iráku, pokud by to situace vyžadovala,“ uvedla Černochová.

Veselý řekl, že postup ohledně stažení vojáků musí být společný v NATO. Aliance by podle něj měla vyhovět přání irácké vlády. „Ale byl by to (od irácké vlády případně) apel dovnitř jednání. Pokud by ta jednání skončila tak, že by se alianční síly dohodly, že v místě zůstanou, tak bych to respektoval a nezpochybňoval bych takové rozhodnutí,“ dodal.

Místopředseda výboru pro obranu Jan Lipavský (Piráti) volá po deeskalaci násilí. „Naše vláda musí udělat maximum pro bezpečnost našich vojáků a policistů účastnících se výcvikových misí. To ve spolupráci se spojenci,“ řekl.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný považuje za klíčové, aby Česko a mezinárodní společenství vyzvaly obě strany k maximální zdrženlivosti. „Eskalace napětí nikomu neprospěje. Bezpečnost českých vojáků musí být naší prioritou. Neznamená to ale bezhlavě opouštět naše pozitivní poslání v Iráku. Je třeba naše kroky koordinovat v rámci mise NATO,“ napsal Výborný ČTK.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je ráda, že se českým a spojeneckým vojákům při útoku nic nestalo. Také zdůraznila, že postup včetně případného stažení vojáků je třeba koordinovat se spojenci v NATO. „Zatím ale stažení dle všeho není na pořadu dne. Vláda musí ale udělat vše pro zajištění bezpečnosti našich vojáků,“ uvedla.

Hnutí SPD v úterním usnesení předsednictva uvedlo, že americké zabití velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásima Sulejmáního, které konflikt odstartovalo, ohrozilo geopolitickou stabilitu světa. SPD také vyzvala vládu ke stažení českých vojáků z Iráku. „Existuje vážné nebezpečí jejich ohrožení v souvislosti s konfliktem mezi USA a Íránem,“ stojí v usnesení.

Komunisté v úterním stanovisku kolegia označují útok na Sulejmáního za vraždu a zřejmý válečný akt bez vyhlášení války, tedy zločin proti míru. „V takové situaci výzva k jednání o snížení napětí je málo, je potřeba jednání autoritativního orgánu a tím je jen Rada bezpečnosti OSN,“ píše KSČM. Čeští vojáci by podle komunistů měli odejít, aby se nestali okupanty v cizí zemi.

