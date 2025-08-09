Stanjurovy triky, to tu nikdy předtím nebylo. Zaznělo z DVTV

Novinář a ekonom David Klimeš obvykle kritizuje hnutí ANO, a především Andreje Babiše. Teď si ale vzal na paškál, jak Fialova vláda pracuje při sestavování státních rozpočtů. Pod Zbyňkem Stanjurou se podle něj dějí věci, které nikdy nikdo neviděl.

Hnutí ANO kritizoval Klimeš v komentáři na serveru Aktuálně.cz např. za to, že stále nesesadilo z postu šéfa strany Andreje Babiš. Babiše, který nevyhrál ani parlamentní volby v roce 2021, ani prezidentské volby v roce 2023.

„I kdyby ovšem Babiš nyní na nějaký post formálně rezignoval, nezměnilo by se na české politické scéně reálně vůbec nic. Jako fyzická osoba totiž vlastní ochrannou známku hnutí (podobně je tomu v případě Tomia Okamury a SPD), takže bez jeho požehnání strana nemůže vůbec nic. Dále má nezanedbatelnou mediální sílu, takže případné odstavení by svým protivníkům velmi rychle mohl vrátit prostřednictvím svého impéria,“ napsal v únoru 2023.

V květnu 2023 na vlnách Českého rozhlasu okomentoval Babišovu kauzu Čapí hnízdo a zdůraznil, že by bylo správné, dotáhnout ji do konce. I když to může trvat dlouho. „Právo nezná nic takového, jako je celospolečenská únava z politicky třaskavé kauzy,“ upozornil na vlnách veřejnoprávního rozhlasu.

V srpnu 2025 Babišova kauza ještě stále běží. Stále v ní nepadl konečný verdikt. Mezitím byl Babiš několikrát vydán k trestnímu stíhání a dá se očekávat, že po letošních říjnových volbách bude Sněmovna o jeho vydání v kauze Čapí hnízdo hlasovat znovu.

A teď Fialovu kabinetu v rozhovoru pro DVTV nečekaně ostře vyčinil za to, jak sestavuje státní rozpočty. Zbyněk Stanjura podle něj dělá věci, které tu nikdy nebyly a ve snaze vykázat menší rozpočtový schodek přestřeluje rozpočtové přímy a naopak podstřeluje výdaje do naprosto nerealistických cifer. „Jeden z těch typických příkladů byl nacenění emisní povolenky na sto euro. Kdyby byla emisní povolenka sto euro, tak půlka průmyslu na severní Moravě lehne,“ přiblížil divákům. V rozpočtech ministra Stanjury ale takové číslo figuruje a zcela neadekvátně tím navyšuje objem rozpočtových výdajů. 

A není to prý zdaleka jediný účetní trik. Tak jako vláda nehodnotí realisticky finanční dopady emisních povolenek, nehodnotí podle ekonoma a publicisty realisticky ani platy nepedagogických pracovníků nebo platby za obnovitelné zdroje. Díky těmto trikům pak může z Klimešova pohledu vláda říkat, že na rozdíl od Babišovy předchozí vlády šetří. Ve skutečnosti ale jde o ekonomické nesmysly, které se v rozpočtu nikdy dříve neobjevovaly.

„Já mám trošku strach, že ta vláda jede ve stylu: ‚my už možná po těch volbách nebudeme vládnout, tak ať si tu šlamastiku řeší někdo jiný. A ještě budeme moct ukazovat na tu příští vládu – vidíte, jaké najednou máte obrovské schodky?‘ Jenom proto, že se zaúčtují ty problémy, které jsou už v tomto rozpočtu,“ obává se.

Stanjuru za účetní triky již v minulých letech kritizovala stínová ministryně financí Alena Schillerová. Už v roce 2023 v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tvrdila, že deklarovaný schodek rozpočtu se s realitou rozchází o plných 150 miliard. 

„Ministr Stanjura používá podvody a účetní triky, to je naprosto nevídané. Víte, že dal do rozpočtu nulu na valorizaci penzí, přitom bylo předem jasné, že tam 20 miliard musí zařadit. Nejhorší ze všeho je těch 50 miliard z modernizačního fondu, které do státního rozpočtu nikdy nepřijdou. To je jednoznačný podvod. K tomu se přidají další věci, například že si do příjmů z windfall tax namalovali 100 miliard, ale bude z toho sotva 40 miliard, a tak by se dalo pokračovat. Schodek měl mít naplánovaný o 150 miliard vyšší,“ uvedla v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Premiér Fiala svého stranického prvního místopředsedu naopak chválí, podle něj nepředvídatelné rozpočtové položky trefuje velmi dobře. 

autor: Miloš Polák

