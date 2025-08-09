„Hlas pro STAN je hlasem pro Babiše.“ A růžové profily vybuchly

Kauza kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti stále vyvolává ostré spory a prohlubuje napětí na české politické scéně. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) schytává výtky ze všech stran politického spektra.
Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Táňa Malá (ANO) tvrdě kritizuje současnou šéfku resortu Evu Decroix za údajné zamlčování informací o původu daru. Decroix podle Malé chrání stranického kolegu Zbyňka Stanjuru (ODS). O náměstkovi na ministerstvu spravedlnosti Karlu Dvořákovi (STAN) exminystryně řekla, že „jen zmateně běhá kolem na vodítku ministryně Evy Decroix“.
Narážela tak na dřívější vyjádření STAN, že Dvořák „bude na úřadu hlídacím psem“. Malá kritizovala nejasné a nepřesné výroky Decroix. Současná šéfka ministerstva spravedlnosti se však brání, že postupovala podle doporučení Nejvyššího státního zastupitelství a že šetření kauzy je nezávislé.
Kritika se na hlavu Decroix snáší nejen ze strany opozice. Poslanec Jan Kuchař (STAN) uvedl, že by uvítal odchod Decroix z funkce kvůli jejím nestandardním krokům, zejména ukončení spolupráce s koordinátorem kauzy Davidem Uhlířem. STAN zároveň požaduje větší transparentnost a zveřejnění zprávy o kauze, což zvyšuje napětí uvnitř vládní koalice.
Starostové chtějí ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti chce nyní ovládnout hnutí STAN. „Oceňuji krok paní ministryně a její snahu bitcoinovou kauzu řešit. Pokud ale jde o dnešní tiskovku, o kterou jsme ji požádali, nejsem si úplně jistý, zda rozptýlila všechny pochybnosti kolem odchodu bitcoinového koordinátora. Když jde o zachování důvěry lidí v tak důležité instituci státu, jako je ministerstvo spravedlnosti, máme jako Starostové vysoké nároky na transparentnost, srozumitelnost a schopnost sebereflexe. Jsem přesvědčený, že k obnovení důvěry je potřeba postupovat jasněji a otevřeněji. Uvědomuju si, že bitcoinová kauza a její vyšetřování přesáhnou tohle volební období. V případné další vládě na půdorysu současné koalice proto budeme požadovat, aby ministerstvo spravedlnosti vedlo hnutí Starostové,“ uvedl na síti X předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan.
Bývalý premiér a člen ODS Mirek Topolánek však varoval, že podpora STAN v této situaci by mohla paradoxně posílit pozici hnutí ANO a jeho lídra Andreje Babiše. „Už je to zřetelné a průkazné. Každý hlas pro STAN je vlastně hlasem pro Babiše,“ napsal expremiér na síti X.
„Vám už fakt úplně hrabe. To je jediné, co je průkazné,“ reagoval reagoval politik STAN Hlavatý, který je také starostou Tetína na Jičínsku.
I v dalším příspěvku pokračoval v drsném tónu: „Já fakt nevím, co to s těmahle gerontama je – Zeman, Babiš, Klaus a teď i Topolánek. Jako by si řekli, že budou Česku škodit, dokud dejchaj. :) Ale dobře, je to jejich volba. Když si vážně myslí, že dělají správně, tak na to právo samozřejmě mají.“
Do Topolánka se pustil také člen mediálního týmu STAN a bývalý starosta Prahy 22 Vojtěch Zelenka. „Vás za tuhle píč... někdo platí? Co je to za bullshit a jak jste na to přišel?“ napsal na síti X.
„Co to proboha – respekt mi brání říct melete, a tak řeknu – vykládáte za nesmysly? To je, jako kdybych řekla, že každý hlas pro SPOLU je vlastně hlas pro Marka Bendu a zcela zaseknutou, neefektivní sněmovnu a Česko jako skanzen,“ vyjádřila se poslankyně STAN Lucie Potůčková.
Topolánek však nepřestává STAN nakládat. „STAN je bez ideologie, bez skrupulí a bez mantinelů. Zajímají je jen prachy z RUD a dotace. Měli nejhorší ministry z celé vlády. Každý hlas pro ně je ztracený hlas pro Spolu a tedy hlas pro Babiše. A nakonec se v zájmu ‚demokracie‘ obětují a udělají to s ním. Stačí?“ rozjel se expremiér. Zkratkou RUD zřejmě míní rozpočtové určení daní.
Ministryně Decroix se na pátečním brífinku zavázala, že v příštím týdnu vydá aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze. Zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může podle Decroix určit pouze policejní orgán.
Ukazuje se, že bitcoinová kauza nejen odhaluje rozpory mezi opozicí a vládou, ale i napětí uvnitř koalice. Ministryně Decroix čelí výzvám k odchodu a požadavkům na větší transparentnost, celá situace podtrhuje křehkost současné vládní koalice a může vést k dalším eskalacím. Bitcoinová aféra je jednou z nejvýznamnějších politických a kriminálních kauz v České republice v letošním roce.
Týká se daru přibližně jedné miliardy korun v bitcoinech, který v březnu přijalo ministerstvo spravedlnosti pod vedením svého tehdejšího šéfa Pavla Blažka (ODS) od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného za obchodování s drogami, zpronevěru a nedovolené ozbrojování. Kauza vedla k Blažkově demisi, vyvolala napětí v vládní koalici a vyústila v požadavky na větší transparentnost.
