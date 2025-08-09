Zdechovský (KDU-ČSL): Náš úspěch. Slovenská policie začala vyšetřovat kauzu Haciendy

09.08.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím na Slovensku a jejich šetření.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Tomáš Zdechovský

Úspěch naší návštěvy na Slovensku: slovenská policie začala vyšetřovat kauzu Haciendy.

Naše nedávná cesta na Slovensko měla jasný cíl – upozornit na závažné podezření z rozsáhlých podvodů s dotacemi a přimět tamní orgány k činnosti. Dnes můžeme říci, že náš tlak měl smysl. Slovenská policie, konkrétně Úřad boje proti organizované kriminalitě, zřídila speciální pracovní skupinu, která se začala kauzou oficiálně zabývat.

Jde o případy, kdy peníze z PPA, určené na podporu penzionů, byly použity k výstavbě soukromých rodinných domů, které nikdy nesloužily svému účelu. Dokonce se ukázalo, že miliony eur skončily i u rodiny poslance Smeru Tibora Gašpara. Tyto praktiky představují nejen plýtvání veřejnými prostředky, ale i zneužívání důvěry občanů.

Naše jednání s představiteli opozice, novináři a dalšími aktéry na Slovensku mělo za cíl otevřít toto téma, dát mu publicitu a znemožnit jeho zametení pod koberec. Nyní víme, že tento tlak vedl k zahájení vyšetřování.

Je ale nezbytné, aby policie a vyšetřovatelé v této kauze jednali nezávisle a odolali politickým tlakům ze strany lidí, kteří jsou do případu namočeni – včetně Roberta Fica, Tibora Gašpara a dalších představitelů Smeru. Pokud by se totiž kauza odložila nebo ztratila v byrokratickém šumu, hrozí promlčení většiny trestných činů a pachatelé by unikli spravedlnosti.

Naše práce tímto nekončí – budeme dál sledovat každý krok vyšetřování a trvat na tom, aby se viníci zodpovídali před zákonem. Tento výsledek je jasným důkazem, že důsledný a koordinovaný tlak má smysl.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
