Jana Zwyrtek Hamplová: Volím Jindřicha Rajchla. Je český Viktor Orbán

„Ráda bych vás pozdravila z mé rodné Moravy a chtěla bych vám říct pár vět k blížícím se evropským volbám. Nebylo to pro mě vůbec jednoduché, protože vám chci říct, koho budu volit a proč ho budu volit. Jednoduché to nebylo proto, že mám přátele a blízké programy různých subjektů napříč politickým spektrem. A ta nabídka je tentokrát docela pestrá. Vybrat si jedno jméno nebylo vůbec jednoduché. Vybrala jsem si, a to vás patrně nepřekvapí, stranu PRO Jindřicha Rajchla. Mám pro to několik důvodů, které vám ve stručnosti řeknu a současně vám říkám, že respektuji naprosto váš názor na jinou volbu, na jiný názor, protože o tom jsou demokratické volby, ale myslím si, že bych vám měla sdělit, koho budu volit já a proč ho budu volit,“ sdělila úvodem Jana Zwyrtek Hamplová.

„Jindřicha Rajchla budu volit proto, že se nám tady najednou nevyskytl. Ve veřejném prostoru působí už čtyři roky. My jsme se v podstatě seznámili v tom týmu advokátů, který se postavil za základní lidská práva a proti protiprávním opatřením v době covidové. A vím, že kope za lidi, kteří někdy se prostě postaví proti nějakým autoritám a podobně, i dnes, protože je specialista na trestní právo. Mám ho prověřeného, známe se osobně a je to osobní zkušenost. Druhou věcí, proč bych ho ráda podpořila, že mě velmi překvapil – a považuji to za majstrštyk, že dokázal i z mimoparlamentní opozice navázat důležité zahraniční kontakty, když navštívil premiéra Slovenské republiky, když navštívil velvyslance Maďarska, seznámil se na řadě akcí s dalšími zahraničními politiky, což svědčí o zdravém sebevědomí a mimo jiné i o jazykové orientaci, kterou mu trošku závidím,“ sdělila Zwyrtek Hamplová.

„Člověk, který v podstatě ještě mimo politiku dokáže vstoupit v kontakt s politiky tohoto významu, tak se domnívám, že by dokázal hájit zájmy České republiky a její respekt obdobně jako Viktor Orbán v Maďarsku. Jindřich mi ho hodně připomíná, a to nejenom tím zdravým sebevědomím a naprosto jasným obhajováním suverenity České republiky, tak se obklopuje svou rodinou. Má tři dcery, manželka Jana ho doprovází na volebních akcích a pomáhá mu budovat volební subjekt po celé republice. Jindřich pro mě reprezentuje tu orbánovskou politiku, která mi velmi vyhovuje a velmi mě oslovuje. Protože považujeme oba za základ vlastní rodinu, považujeme za základ rodnou zemi a stojíme o to, aby ta země rozhodovala o svých věcech prostě sama. Tyto názory nás sblížily, a proto jsme stáli vedle sebe například i na Václavském náměstí, protože máme za to, že současná vláda kope za úplně jinou zemi, a ne za Českou republiku. Druhá věc, která s tím souvisí, je i stejný postoj, který máme k tomu šílenství, které se tu ukazuje, že někdo si je snad schopný přát válku. Pokud to tak je, tak někomu rozhodně nejde o nás, ale jde mu o to, aby se tady prostě vydělávaly velké peníze, ostatně o to šlo i v době covidu. On to čas ukáže. A to, že si tady někdo zahrává s tím, že by tady opravdu vypukla třetí světová válka, je šílenství. Ohrožuje nás to všechny a nelze před tím zavírat oči,“ pokračovala Zwyrtek Hamplová, jež se s Rajchlem zúčastnila některých jeho demonstrací.

„I v tomto se s Jindřichem shodujeme na všech frontách. Mohla bych dál pokračovat. Máme stejný názor, negativní, na Green Deal, který Evropu žene do ekonomické propasti. Máme stejný názor na migranty na českém území. Jindřich je naprosto zásadně proti, já též, nedávno jsem řekla, že budu pomáhat každé obci, každému městu, když by jim tam chtěl někdo nastěhovat proti jejich vůli migranty, protože nechci, aby tady byla taková atmosféra, jako je na Západě. V jiných městech, v jiných obcích na západ od našich hranic. Je to otázka bezpečnosti u nás, je to otázka zdravého rozumu a je to vůbec otázka, že si někdo dovolí vůbec uvažovat o tom, že by proti naší vůli nám sem posílal lidi úplně jiných civilizací, jiných kultur atd. Nebo že bychom za to platili nějaké smluvní pokuty,“ zakončila Zwyrtek Hamplová.

