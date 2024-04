Janda a Olympic za 471 900 Kč na festivalu dechovky. Z rozpočtu města

reklama

Jak ParlamentníListy.cz zjistily, na festivalu Kmochův Kolín bude vystupovat zpěvačka Ewa Farna a to za částku 617 584 Kč. Z toho 510 400 je pro zpěvačku a její spolupracovníky, 107 184 Kč tvoří daň z přidané hodnoty. Pokud jde o umělce, není to zdaleka jediné slavné jméno.

Jak uvádí program, v pátek 7. 6. od deseti hodin večer zahraje hostům festivalu známá kapela Olympic. Stejně jako o den později Ewa Farna bude kapela hrát hodinu.

Dle rejstříku smluv je kapela Olympic o něco levnější než česko-polská umělkyně, stojí celkem 390 000 Kč plus DPH, v konečném součtu tedy 471 900 Kč. Smlouva je velice detailní v tom, co kromě peněz bude město Kolín hudebníkům zajišťovat. Že má zajistit zastřešené pódium a pronájem a vybavení prostor potřebných pro realizaci koncertu asi nikoho nepřekvapí. Že má umělcům zajistit dvě vybavené, čisté a uzamykatelné šatny také ne.

Ale ve smlouvě je uvedeno i co je náležitým vybavením šatny. Jednak že tato šatna musí být v přízemí. „Min. teplota 21 °C, teplá voda, mýdlo, ručníky, zrcadlo, věšáky s ramínky na kostýmy. Čisté WC v bezprostřední blízkosti šaten, které bude mít k užívání pouze skupina Olympic, na WC mýdlo a toaletní papír. Do šatny připravit catering dle přílohy č. 1. Na pódiu pro skupinu připravit 4 ručníky a 8x0,5 I – neperlivou (velké láhve se při vystoupení berou špatně do ruky),“ nakazuje smlouva. Město má dále zajistit dva mikrobusy a jeden osobní vůz a také vstup do zákulisí.

Zajímavá je také zmínka o nahrávání. „Pořadatel se konečně zavazuje na svůj náklad: Řádně připravit a zabezpečit koncert po stránce společenské, technické, hygienické a bezpečnostní. Zajistit, aby na koncertě nebyly pořizovány obrazově-zvukové záznamy uměleckých výkonů nebo prováděny jejich rozhlasové či televizní přenosy,“ uvádí se ve smlouvě.

Z informací, které ParlamentnímListům.cz poskytl starosta Kolína Michael Kašpar, (STAN) vyplývá, že tuto smlouvu bude hradit městský rozpočet, neboť město je pořadatelem festivalu. Pokud jde o cenu dalších nákladů vystupování skupiny Olympic, město podle všeho počítá pouze s náklady na ubytování ve dvou jednolůžkových pokojích.

Celkový rozpočet festivalu je podle pořadatele 5 500 000 Kč, z toho 27 % půjde na honoráře umělců, tedy přibližně 1 485 000 Kč. Většina padne na pozvání Ewy Farné a skupiny Olympic, které podle smluv dohromady vyúčtují necelých 1 090 000 Kč.

Zeptali jsme se ale i na důvod, proč na festivalu bude vystupovat zrovna kapela Olympic. Že je kapela známá a populární, není sporu, nicméně jak se na stránkách uvádí, Kmochův Kolín je festivalem dechové hudby. Samotná smlouva přitom definuje i složení kapely a nástrojů: „Petr Janda, kytara – zpěv, Milan Broum, basová kytara – zpěv, Martin Vajgl – bicí a jejich stálý host na klávesové nástroje – Pavel Březina.“ Dechové nástroje zmíněny nejsou.

„Stěžejní je samozřejmě dechová hudba, ale snažíme se doplnit program i o jiné hudební žánry, a tím přilákat na festival co nejširší spektrum divácké veřejnosti tak, jak to děláme již mnoho let a tak, jak se model osvědčil,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz starosta Michael Kašpar. Tzv. mimožánroví umělci skutečně na festivalu vystupují již delší dobu. Minulý rok to byla kapela Čechomor a zpěvák Richard Müller, v roce 2022 pak Tata Bojs a Helena Vondráčková.

Starosta také neopomenul připomenout, že od sponzorů Kolín obdrží více než milion korun, jedná se o firmy z Kolína, ale i mimo Kolín. „Dalších cca 700 tisíc korun získáme dotačně, tedy tyto prostředky na umělecká vystoupení jsou finance, které město a vedení města získalo svým aktivním přístupem od firem podporující tento festival,“ sdělil ParlamentnímListům.cz starosta.

