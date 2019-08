Jandák! Padlo poté, co to Šmarda vzdal. A další jména na „kulturu“

„Názor řadového sociálního demokrata. Pokud chce ČSSD pokračovat v koaliční vládě s ANO, chce se srozumitelně, lidověji, důrazněji vyjadřovat a oslovit tak svoje ztracené voliče, měla by uvažovat o nominaci Vítězslava Jandáka na ministra kultury,“ poznamenal Hašek.

„To je ono! Super chlápek do Vídeňský opery!“ zareagoval komentátor Petr Honzejk. S ironií tak poukazoval na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), který se v posledních dnech do Šmardy navážel s tím, že si neumí představit, že by měl reprezentovat ve Vídeňské státní opeře. Hašek se však Jandáka zastal.

Ministrem kultury za ČSSD by se podle Šmardy mohli stát například hejtman Vysočiny Jiří Běhounek nebo hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Poškodili bychom tím ale stranu před krajskými volbami, kdy oni by měli vést kandidátky a asi by jim v tom nepomohlo ministerstvo kultury,“ uvedl Šmarda. Jako vhodnou kandidátku zmínil i náměstkyni na ministerstvu kultury Kateřinu Kalistovou. Podle něj by ale jí hrozilo, že se dostane do sporu s premiérem a zničí si tím kariéru.

Seznam Zprávy pak spekulují, že ve hře je i Jan Birke, poslanec ČSSD a starosta Náchoda, o němž hovořil prezident Miloš Zeman. To se však prý příliš nelíbí Janu Hamáčkovi, protože chce, aby to vypadalo, že si ministra vybírá sám.

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Prezident Miloš Zeman v polovině prázdnin, po dvou měsících od doručení návrhu, odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce slíbil se vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby.

