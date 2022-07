Janek Kroupa znovu promluvil o roli Jiřího Pospíšila. A ještě přitvrdil

reklama

Investigativní reportér Janek Kroupa promluvil o kauze pánů Petra Hlubučka a Michala Redla, ve které figuruje také podnikatel Pavel Dovhomilja, který teď podle Kroupy vystupuje jako korunní svědek v kauze Dozimetr.

Vedle policistů hovořil Dovhomilja i s Kroupou a ten se rozhodl v podcastu 5:59 prozradit, co všechno se dozvěděl. Potvrdil mimo jiné informace, že kauza Dozimetr zasahuje do další vládní strany, do TOP 09 a k jejímu někdejšímu předsedovi Jiřímu Pospíšilovi.

„Je to člověk (Dovhomilja), který má dokonalý přehled o tom, jakým způsobem funguje zadávání veřejných zakázek v pražském dopravním podniku. On byl historicky napojen na ODS a pak přeskakoval ani ne tak na jiné strany, ale na lidi. Tam je trochu nemilé, že to vypadá jako problém jedné strany, ale on je to ve skutečnosti zločin, ve kterém se ti lidé napojují na toho, kdo je zrovna u moci. Je jedno jestli je modrý, růžový nebo bílý. Já jsem v tuto chvíli přesvědčen, že počet obviněných není konečný,“ pravil Kroupa.

V kauze Dozimetr bylo prozatím obviněno 13 lidí.

Jedním z obviněných je také dnes již bývalý ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín. Ten podle Dovhomilji, jehož slova Kroupa přetlumočil posluchačům, přišel s nápadem, že si celá parta nechá natisknout speciální černé vizitky s červeným číslem 508, číslem kanceláře Augustína, tyto vizitky rozdají podnikatelům a pokud se pak některý z podnikatelů prokáže touto vizitkou, bude jasné, že je součástí jejich organizované party.

„Jejich představa byla, že když někdo přijde a vytáhne tuhle vizitku, tak bude jasné, že je součástí té jejich Cosa Nostry. To je až jako dětská představa. Dohomilja říká, že to byla naprostá zhovadilost, ale toto se dělo. Část rozhodování, které se dělo, se prý také dělo pod vlivem drog. Proto jsou v kauze drogy důležité. Drogy způsobují, že jsou lidé odvážnější, ale jsou také méně opatrní,“ popsal situaci Kroupa.

Dovhomiljovo svědectví je podle Kroupy důležité, protože potvrzuje konstrukci policie, že kolem dopravního podniku skutečně fungovala organizovaná zločinecká skupina. Podnikatel popsal, jak skupina vznikla a jak fungovala. Zmínil i jméno poradce europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) a volebního manažera TOP 09 Jiřího Fremra.

Fremr byl prý součástí této skupiny a podílel se na dohodě, podle které budou konkrétní místa spadat pod vliv STAN a jiná pod vliv TOP 09. A v rámci této dohody bylo stanoveno, že se finančním ředitelem dopravního podniku stane Matej Augustín.

„V rámci té politické dohody místo finančního ředitele dopravního podniku patřilo TOP 09 a bez souhlasu Jiřího Pospíšila by tam STAN svého člověka nedal. Augustína navrhli do funkce lidé z TOP 09 a Hlubuček to prosadil. A podle policie právě tady začíná zločin,“ popsal s odvoláním na slova Pavla Dovhomilji Kroupa fungování zločinné bandy na magistrátu.

Pospíšil jakékoli spojení se skupinou kolem Hlubučka a Redla odmítá, ale podle investigativního reportéra je údajně zjevné, že „Jiří Pospíšil se fakticky podílel na ději, který byl zásadní pro fungování této skupiny“. Jiří Pospíšil je podle Kroupy ten člověk, který otevřel Fremrovi cestu k vlivným místům, odkud bylo možné ledacos ovlivnit.

Dovhomilja navíc tvrdí, že se Jiří Pospíšil setkal kdesi v Itálii se skupinou kolem Redla, u které měl být i europoslanec Stanislav Polčák. „Už jen to, že Jiří Pospíšil delegoval část svého vlivu na Jiřího Fremra, který jej pak využil tak, jak jej využil, tak to je to, co já považuju za důležité zveřejnit, aby se to znovu nestalo,“ zdůraznil Kroupa.

