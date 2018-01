Jaromír Štětina pro web Pavla Šafra: Kvůli Babišovi a Čapímu hnízdu máme z ostudy kabát

Lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová má za to, že by Ministerstvo financí ČR mělo co nejdříve zveřejnit zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Vedle toho by si prý měl předseda vlády promyslet, co bude dělat dál.

„Neoprávněné použití finančních prostředků z evropského fondu premiérem ČR zpochybňuje českou vládu, bohužel již samotné trestní oznámení zpochybňuje pozici premiéra. Vláda je garantem pro čerpání fondů EU, oslabení její pozice také snižuje šance na jejich efektivní čerpání. Premiér by měl odpovědně reagovat,“ zdůraznila Šojdrová.

Ve stejném duchu se vyjádřila také komunistická europoslankyně Kateřina Konečná. Zvláštní se jí zdají i „tance“ kolem zveřejnění zprávy OLAF v Česku. „Hra na zveřejnění nebo nezveřejnění zprávy mi přijde směšná. Přece všichni víme, že se zpráva dříve nebo později na veřejnost dostane. Spíše mám pocit, že na Ministerstvu financí je panika, jak zprávu interpretovat, aby nepoškodila jejich šéfa Andreje Babiše,“ konstatovala dáma.

Jedním dechem však dodala, že v Evropě se toho děje opravdu hodně – od problémů ve španělském Katalánsku, přes problémy v Maďarsku a v Polsku – takže problém Andreje Babiše se jeví spíše jako marginální a čerpání evropských dotací v Česku neovlivní.

Podle europoslance TOP 09 Jaromíra Štětiny má Česká republika z ostudy kabát. „Premiér Babiš není jen předmětem vyšetřování OLAF, ale zejména předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení v ČR. Ministerstvo financí pracuje podle slavného pravidla: Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Česko má díky svému premiérovi z ostudy kabát,“ řekl Štětina.

Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) prohlásil, že stále věří v rozumný přístup Ministerstva financí ČR, které dříve či později uveřejní zprávu OLAFu v plném znění. Víc než kauza Čapí hnízdo však prý politiky v Bruselu trápí fakt, že by Babiš mohl opřít svou vládu o toleranci ze strany komunistů a radikálního hnutí SPD Tomia Okamury.

autor: mp