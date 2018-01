Jasné zjištění: ,,Zemák" utáhl rozhodující většinu lidí na poslední chvíli

28.01.2018 20:22

Prezidentovi Miloši Zemanovi se nakonec podařilo přesně to, co potřeboval k obhájení prezidentského úřadu, povedlo se mu totiž vyburcovat nerozhodnuté voliče k tomu, aby šli hlasovat. Naopak Jiří Drahoš pohořel na tom, že téměř pětina voličů, která ho po prvním kole podporovala, v rozhodujícím druhém kole nakonec hlasovat nešla, odhalil to průzkum společnosti Median.