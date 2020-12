Jdu na tebe sbírat víčka! Martin Dejdar dostal sodu z vysokých míst

Umělci v divadlech mají tarify jako uklízečky a hned tak by to někdo dělat nechtěl, řekl herec Martin Dejdar pro iDnes. Zlobí ho, že pak lidé proti umělcům štvou. A dodal, že si musí vydělávat různými melouchy. Ovšem právě štvaní proti umělcům mu jeden melouch zatrhlo. „Půl roku práce a spousta investic,“ postěžoval si Dejdar a řekl, že v tak nenávistném prostředí nemá sílu něco tvořit. A komunistický poslanec Ondráček chce na chudé umělce vybírat víčka od PETek...

reklama

Dejdar v rozhovoru pro iDnes uvedl, že divadelnictví je ohrožené řemeslo a umělci podle něho finanční rezervy nemají, i když se to mylně předpokládá. „Je hromada lidí, kteří žijí od výplaty k výplatě. Kdyby někdo věděl, jaká je divadelní mzda, tak by za to nejspíš pracovat nešel,“ uvedl a dodal, že v divadle jsou dopoledne, odpoledne, večer, do noci a gáže jsou podprůměrné, nemluvě o víkendech a svátcích. Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 454 lidí

Povolání, které jim mzdově odpovídá, jsou prý uklízečky. „Ty tarify, podle nichž jsme vypláceni, jsou staré snad třicet let. Jsme ve stejné platové kategorii jako uklízečky, přestože všichni máme vysokou školu a máme za sebou desítky let praxe. Hned tak někdo by to dělat nechtěl,“ vysvětlil v rozhovoru. Herci to kompenzují tím, že toho dělají víc. „Zaplať pánbůh za všechny seriály, které se ještě točí a kterých je poměrně hodně, takže se dostane i na lidi mimo pražská divadla. Dřív to tak nebývalo…“ poděkoval.

Právě kvůli tomu, že herci nejsou zdaleka tak bohatí, ho znepokojuje štvaní proti nim. „Bylo by dobré, kdyby také někdo pojmenoval druhou stránku umělecké profese. Štvát lidi proti umělecké sféře, to tu bylo už za bolševika. Myslím si, že kdyby si to někteří v rámci ‚Výměny profesí‘ na týden vyzkoušeli, mnozí by nejspíš ve svých soudech prohlédli. Názor typu ‚ať se jdou herci pást‘, je trochu primitivní soud,“ řekl.

Psali jsme: „Vy byste za ty peníze pracovat nešli.“ Herec Dejdar o těžkostech umělců. Jako uklízečky

O tom, jaké „melouchy“ Martin Dejdar má i kdo proti němu štve, informoval server iDnes již dříve. Byl zde projekt Wish4You. V něm jste si mohli objednat přání či videovzkaz od některých celebrit. A to za cenu 1500 korun za přání, 2500 korun za videovzkaz. Za projektem stál právě Dejdar, ovšem když se ozvala negativní odezva (částečně způsobená i tím, že na seznamu těch, kdo přání či vzkaz mohou nahrát, byli ti, kdo o projektu vůbec nevěděli, jako např. youtuber Kovy), tak herec projekt odpískal.

Server uvádí, že přání mohli nahrát zpěvačka Bára Basiková, zápasník Karlos Vémola, samotný Martin Dejdar jako Ozzák ze seriálu Comeback, Muž roku 2017 Matyáš Hložek, herci Jan Kopečný a Petr Vacek a další a bylo možné koupit i Dejdarovy parfémy nebo různé zážitky s Vémolou, např. krmení dravých šelem.

Dejdar uvedl, že chtěl pomoci kolegům bez práce a vyhovět fanouškům, kteří hercům denně píší o nejrůznější videa a fotografie a nápad se zrodil už při prvním lockdownu na jaře. „Tak jsem se do toho pustil. Právníci, smlouvy, schůzky s osobnostmi, logo, název, web. Půl roku práce a spousta investic. Nikdy nemohlo jít o žádný podvod, protože to samotné přání vždycky musí nahrát konkrétní osobnost sama! To snad pochopí i primitiv. Navíc přání měla plnit i charitativní cíle. Bohužel, už k tomu nedojde,“ konstatoval.

Reagoval také na to, co se ozvalo ze sociálních sítí, že v tak nenávistném prostředí nemá sílu něco vytvářet a že nemá smysl se o něco snažit, když jsou on i „skutečné osobnosti, které desítky let tvrdě pracují“, veřejně zostouzeny. Dodejme, že v zahraničí tento model funguje.

K trpícím umělcům pronesl krátký ironický komentář komunistický poslanec Zdeněk Ondráček: „Přátelé, také se vám stává, že si něco přečtěte a pak nemáte dostatečnou slovní zásobu to komentovat? Hned zítra však posbírám víčka od PETek a pošlu je do divadla. Prosím přidejte se.“

Psali jsme: Říkají si demokraté... Ovčáček tvrdě natřel opozici. Hraje se vůči Babišovi nefér? Hrušínský řádí: Ten Agrofert! Můžou všechno. A moje divadlo... Než opozice stopla Babiše... K pultíku přišel Volný a spustil. Neziskovky a chapadla z EU, drsné Zahajlovali a vyhlédli si romskou rodinu v autobuse. Nechutný útok z Prahy, terčem i malé dítě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.