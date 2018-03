Je čas znovu vyjít do ulic, burcuje Šichtařová. A má pro to vážné důvody

Ekonomka Markéta Šichtařová znovu bije na poplach. Tentokrát však ne kvůli ekonomice, ale kvůli mužům. V komentáři uveřejněném na blogu iDNES.cz se jich rázně zastala. Jako ženě se jí ani trochu nelíbí nápad na speciální kupé ve vlacích, určené jen ženám. Začne to totiž u oddělených kupé a skončí to povinným oddělením žen od mužů takřka ve všech oblastech života. Lidé by proto už teď měli vyrazit do ulic a důrazně hájit práva mužů.

Ombudsmanka Anna Šabatová se domnívá, že speciální kupé ve vlacích, určená jen pro ženy, nejsou ještě diskriminací mužů. Šichtařová však ani na vteřinu nepochybuje o tom, že to diskriminace mužů je.

„Být mužem, vrcholně by se mi to nelíbilo. Dámské kupé dělá z muže predátora, kterého se musí žena bát. Vychází z předpokladu, že muž je oplzlý, ožralý, smrdutý zjev, zatímco žena je svatá květinka. Neměly by ženy s takovým pocitem nebezpečí spíš než samostatné kupé vyhledat policii? Policii tu přece máme od toho, aby nám pomáhala a chránila nás. Obtěžuje vás někdo? Volejte policii. Nekriminalizujte nevinné presumpcí viny,“ požádala všechny Šichtařová.

„Tohle je podle mého soudu diskriminace jak vyšitá. Nedávno vycházeli lidé do ulic, aby odvolali z funkcí politiky. To snad raději měli vyjít do ulic, aby požadovali návrat normálnosti a hájili práva mužů,“ pokračovala.

Pokud se lidé nepostaví na odpor, hrozí, že podobných nápadů bude přibývat. Čím dál častěji budou ženy a muži žít odděleně. Napřed dobrovolně, ale pak už i povinně. V Saúdské Arábii a dalších muslimských zemích už to podobně funguje dlouho a Šichtařová by nechtěla žít v podobné zemi. Na Západě máme zase kampaň Me Too, která dopředu odsuzuje muže za údajné sexuální obtěžování, aniž je prokázáno, že k tomuto obtěžování došlo. Muži se tak teď musejí mít hodně na pozoru.

Z biologického hlediska je přitom společný život žen s muži přirozený. Bez společného života by se páry neseznamovaly, neplodily děti a lidstvo by postupně vyhynulo.

