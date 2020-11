Je málo herců, kteří něco umí. Herečka z Tváře na Nově propíchla umělce v době covidu

Herečka Eva Burešová v rozhovoru U Kulatého stolu zmínila, že bílá rasa začíná být utlačována. „Cokoliv co řekneme si musíme obhajovat, omlouvat všechno,“ myslí si. Vadí jí, že se různé menšiny prosazují do filmů na sílu. „Nechápu, že vyšlo nyní obsazení seriálu o anglické královně, kde tu královnu má hrát černoška. To mi nesedí,“ pověděla. Nejde ovšem pouze o rasy. „Moc nechápu už to, že na wikipedii třeba už není narozen nebo narozena, ale je tam narozeno, že už se mění tenhleten rod,“ dodala.

V rozhovoru na youtubovém kanále U Kulatého stolu se objevila zpěvačka a herečka ze seriálu Slunečná Eva Burešová. Rozhovor moderovali Martin Klesnil a Patrik Fiala, kteří jsou známí například z pořadu Černota, který se zabýval drogovým podsvětím a prostitucí v Praze. Zpočátku se bavili o bulváru. Herečka přiznala, že ho zpočátku nebrala jako něco špatného, jelikož každý umělec touží o tom, aby se o něm nějak psalo. Ona sama s kariérou začínala v šestnácti letech v muzikálech a měla radost, když se o ní taky psalo.

„Samozřejmě čím víc jsem byla vidět, tím víc se začalo psát v těchto bulvárních plátcích, ale z devadesáti procent se nepíše pravda. Oni většinou napíší správně jen jméno a věk, když se trefí, a teď už z toho radost nemám, protože opravdu nepíší nic, co je správně, co je pravda. Většinou píší nejenže lži, ale i věci, které podněcují k nenávisti čtenáře,“ okomentovala Burešová bulvár.

Dále popsala, jak jí koronavirus zkomplikoval kariéru. V současné době má práci, která ji živí. „Kvůli koroně všechna divadla jsou zavřená, takže já si nezahraju divadlo. Třeba mé hlavní divadlo Karlín je zavřené do září příštího roku, takže já kdybych neměla Slunečnou a Tvář (Tvoje tvář má známý hlas), tak nevím, co bych dělala,“ pověděla.

„Spousta mých kolegů teď rozváží balíky, rozváží jídlo, pomáhají v první linii nebo dělají elektrikáře, tesaře. Vracejí se k něčemu, co vystudovali předtím a já vzhledem k tomu, že nemám nic vystudovaného a vlastně i kdybych to vystudované měla, tak nic jiného neumím, tak jsem za to hrozně vděčná,“ dodala.

Následně se přešlo k rozdílům mezi herci a herečkami. „Ty ženský celkově musí pořád dokazovat něco víc. Když jste chlap herec, tak stačí, že jste. Je strašně málo mladých pěkných herců, co opravdu něco umí. Oni nějakou tu jistotu ve své práci mají. Kdež to ty holky, nás je tady… Nás je tady, teď to bude vypadat, jako že jsem mladá a krásná, já jsem kráva,“ zasmála se Burešová. „Že těch mladých hereček je strašně moc a vy abyste se tady nějak udržely, tak musíte dokazovat něco víc,“ zmínila.

Nepodporuje ovšem všelijaké kvóty, které by se měly například týkat Oscarů. „Přijde mi to celý jako strašlivý nesmysl. Přijde mi nesmysl, aby gaye ve filmu museli hrát jenom gayové, to by potom mimozemšťany musel hrát jenom mimozemšťan a astronauta jenom opravdový astronaut. Přijde mi to, že zástupce nějakých ras, nějaké orientace a takových věcí, tak strašně bojují o nějaký respekt a úctu a o přijmutí a o lásku, že nedokážou úplně vybrat ten styl, jak o to budou bojovat. Za to přijmutí bojují nenávistným stylem. Moc nechápu už to, že na wikipedii třeba již není narozen nebo narozena, ale je tam narozeno, že už se mění tenhleten rod,“ překvapila herečka moderátory.

„Mně to přijde trošku šílený a hlavně to nechápu, protože chápu, že třeba jsou filmy, ve kterých běloška nemůže hrát, protože je to, dejme tomu, film o Africe a oni ji tam nechtějí vzít, protože tam bílá nemá co dělat. To chápu. Tím pádem teď nechápu, že vyšlo nyní obsazení seriálu o anglické královně, kde tu královnu má hrát černoška. To mi nesedí. Zároveň nechápu, když se točí historické filmy, to nemyslím špatně, absolutně, já nejsem rasista, absolutně ne, ale když se točí historické filmy, nepřijde mi logické, aby mezi členy královských lidí nebo nějakých zástupců byl dejme tomu nějaký Afroameričan, který tam prostě v té době opravdu nemohl být. Já jsem se koukla na Krásku a zvíře, to je třeba pohádka, ale víme, že je to zasazený do nějaký doby a tam mezi návštěvou, začal ten film obrovským plesem, všichni tam tancovali a mezi těmi hosty byli Afroameričani, a to prostě nesedělo do toho příběhu. Já to samozřejmě chápu, je spousta talentovaných černochů, to je úplně v pořádku, ale v té době to prostě nemohlo být a zároveň ten princ byl arogantní, namyšlený blbeček, který by to ani jako nedovolil na tom svým dvoře, takže mi to prostě nesedělo a přijde mi to hodně na sílu,“ pověděla.

Prý je nutné bojovat za rovnost, aby i černoši dostávali role, ale takhle to mají dělat špatně. „Zakazovat a stahovat filmy a měnit názvy filmů není úplně v pořádku,“ dodala.

Něco jiného je to u smyšlených filmů, tam samozřejmě může hrát kdokoliv a nevadí jí, že například Jamese Bonda má hrát černoch. „Není to jen o té rase, ale tady jde i o ty pohlaví a o tu orientaci, mi přijde trošku na hlavu, když nějaká herečka dostane roli, ve kterém měla hrát nějakého transkluka a na sociálních sítích vznikla strašlivá nenávist proti tomu, proč to má hrát ona, aby to hrál někdo, kdo je opravdu trans a ona to poslechla a ustoupila a tu roli odmítla, a to mi přijde trošku na hlavu, protože jestli budeme pořád ustupovat, tak se dostaneme někam, odkud nebude cesty zpět,“ myslí si. Podobně to zažili během natáčení Tvoje tvář má známý hlas, kdy těm zpěvákům, které napodobují, skládají čest a rozhodně se je nesnaží jakýmkoliv způsobem zesměšnit. Všichni se těšili na umělce jako Aretha Franklin nebo Beyoncé, jelikož to jsou prý nejlepší písničky. Když se napodobují tito umělci, tak se samozřejmě snaží herci změnit si i barvu kůže, aby to bylo více autentické. „Teď se to celý tak změnilo těma hejtama, že my to máme zakázané, že když vystupuje jakýkoliv černošský zpěvák, tak tu barvu kůže neměníme, a to mi přijde jako zesměšňování,“ upozornila.

„Mně přijde, že když se nastavují taková pravidla, jakože od teďka musí být minimálně jeden film zastoupený v hlavní roli prostě s Afroameričanem, že tím vlastně dává člověk najevo, že normálně by se tam nemohli dostat a že jim musíme udělat speciální kategorii anebo vytvořit pravidlo a už tím je člověk degraduje, což je špatně. Prostě jsou nastavený podmínky pro všechny a ať jsi červený, zelený, modrý, tak máš stejný pravidla a ne to, že jim dáváš nějaký úlevy, a to znamená, že je tím shazuješ a nedáváš je na stejnou úroveň jako sama sebe,“ pověděl jeden z moderátorů Patrik Fiala. S tím všichni souhlasili.

„Já mám pocit, že začíná být i ta bílá rasa trošičku utlačovaná, že cokoliv co řekneme si musíme obhajovat, omlouvat všechno a pak si poslechneš třeba, to je jeden z důvodů, proč jsem přestala poslouchat Beyoncé. Ona byla moje modla, můj idol a já jsem prostě milovala její písničky, ale teďka každá píseň od ní je: ‚My jsme nejlepší. My černoši jsme nejlepší. Ty na nás nemáš. Já mám tyhle vlasy, tenhle zadek a ty to nemáš…‘ Já mám najednou pocit, že to jako běloška nemůžu poslouchat a vlastně mi to začalo vadit,“ přiznala Burešová. Chápe též, že pro černochy je vulgární slovo na n problémem, ale proč tedy tak mluví sami o sobě a používají to jako každý druhý slovo ve své hudbě. „Teď to řekneš ty, protože tu písničku posloucháš a oni tě lidi zabijí. Oni tě ukamenují,“ představila další problém, kterému v pořadu Tvoje tvář má známý hlas jedna ze zpěvaček čelila.

