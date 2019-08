Je to asociální! Ekonomka Šichtařová burcuje kvůli tomu, co plánují v Německu. Doplatí na to prý chudší lidé

Češi výrazně doplatí na to, že Německo chystá daň na podporu elektroaut. Nová uhlíková daň se dramaticky dotkne nejen elektráren, ale také pohonných hmot – nafty, benzínu i zemního plynu. Deník Mladá fronta Dnes informuje, že prudký nárůst ceny nafty však přinese mnoho negativních ekonomických důsledků nejen v Německu, ale také v sousedních zemích, jejichž hospodářství jsou na naftě závislá. „Je to antisociální!“ klepe si ekonomka Markéta Šichtařová nevěřícně na čelo.

Cílem těchto změn má být podle našich německých sousedů motivace chovat se ekologičtěji. Tedy, aby si lidé místo do auta se spalovacím motorem raději sedli třeba do elektromobilu. Na uhlíkovou daň však doplatí daleko za německými hranicemi. „V prvé řadě se zvýší náklady na dopravu, což se projeví v koncových cenách německého zboží a služeb. To bude ovlivňovat cenovou hladinu v České republice minimálně u položek, které dovážíme z Německa. V této souvislosti lze očekávat zdražení například u potravin,“ vysvětluje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Podle Martina Felixe ze Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia výrazné zdražení paliv značně zahýbá s cenami. Kamiony mají běžně spotřebu kolem 30 litrů nafty, podle Felixe tvoří palivo asi třetinu nákladů na provoz.

Konečná podoba tohoto aktuálního německého návrhu má být známa v polovině září, počítá prý s tím, že zpočátku by se za jednu tunu oxidu uhličitého CO2 platilo 35 eur. To by znamenalo, že cena nafty by v průměru poskočila zhruba o 11 centů (téměř tři koruny) za litr, benzin by podražil nepatrně méně a zemní plyn by stál zhruba o jeden cent za kilowatthodinu víc.

V roce 2030, kdy má částka za tunu skleníkového plynu vystoupat až na 180 eur, to však už bude znamenat, že Němci zaplatí za litr nafty či benzinu o 57 centů (tedy téměř o 15 korun) víc.

Nad touto novinkou ekonomka Markéta Šichtařová jen něvěřícně kroutí hlavou. V souvislosti s tímto novým záměrem si klade otázku, zda si zelení socialisté uvědomují, jak ohromně antisociální to je. Poukazuje na to, že dieselovými vraky jezdí hlavně chudší lidé a teď ze své chudoby zaplatí daň a dotace na elektřinu pro nabíječky schramstnou extra bohatí, kteří mají na elektromobil. „Ještě někdo věří, že jejich konání vede sociální cítění a láska k blížnímu?“ dodává na závěr svého komentáře k uhlíkové dani.

„Již dnes je koncová cena nafty z většiny tvořena daněmi. Zavedení nové daně z uhlíku povede k absurdní situaci, kdy se daně stanou zcela dominantní složkou ceny nafty,“ říká Křeček. Jak přesně se nová německá daň v cenách v českých obchodech projeví, není zatím jisté.

